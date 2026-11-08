Пылесос беспроводной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car, черный/белый (1.198-672.0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос ручной
Основной цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.8 л
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
250
Мощность всасывания, Вт
250 Вт
Время работы от аккумулятора
50 мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 220 руб.
В наличии
Код товара: 706587
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29 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос ручной
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
черный
Комплектация
пылесос, блок питания, док-станция, документация, комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.8 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
индикация неисправностей, индикация режима работы, индикация состояния аккумулятора
Уровень шума
78
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
250
Мощность всасывания, Вт
250 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора
50 мин
Время зарядки
235 мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х34х14
Вес, кг.
5.8
Описание товара Пылесос беспроводной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car, черный/белый (1.198-672.0)
Поддержание чистоты – это очень просто, если использовать для уборки аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily. В этом аппарате использованы многочисленные интеллектуальные решения, такие как механизм для быстрого опустошения мусоросборника, функция Boost и активная насадка для пола со светодиодной подсветкой для эффективной уборки в недостаточно освещенных местах. Другими преимуществами являются низкий уровень шума и наличие наглядного индикатора, отображающего состояние аккумулятора и другие сообщения. Кроме того, в пылесосе предусмотрен удобный фиксатор выключателя, исключающий необходимость постоянно удерживать его в нажатом состоянии.
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Теги товара: для сухой уборки
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Бренд
Тип товара
Пылесос ручной
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
черный
Комплектация
пылесос, блок питания, док-станция, документация, комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.8 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
индикация неисправностей, индикация режима работы, индикация состояния аккумулятора
Уровень шума
78
Источник питания
аккумулятор
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
250
Мощность всасывания, Вт
250 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора
50 мин
Время зарядки
235 мин
Страна производитель
Китай
Поддержание чистоты – это очень просто, если использовать для уборки аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily. В этом аппарате использованы многочисленные интеллектуальные решения, такие как механизм для быстрого опустошения мусоросборника, функция Boost и активная насадка для пола со светодиодной подсветкой для эффективной уборки в недостаточно освещенных местах. Другими преимуществами являются низкий уровень шума и наличие наглядного индикатора, отображающего состояние аккумулятора и другие сообщения. Кроме того, в пылесосе предусмотрен удобный фиксатор выключателя, исключающий необходимость постоянно удерживать его в нажатом состоянии.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Пылесос беспроводной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car, черный/белый (1.198-672.0) - по цене 29220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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