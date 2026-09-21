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Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
300
Мощность всасывания
20000 Па
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705186
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HEPA-фильтр х 2 шт, документация, ершик для очистки, моющее средство, станция самоочистки
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
автоматическая очистка насадки
Уровень шума
63
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
300
Мощность всасывания
20000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Станция для хранения
с самоочисткой
Время зарядки, ч
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х42х30
Вес, кг.
4.5
Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D)
Вертикальный моющий пылесос Trouver M10 Pro идеально подходит для сухой и влажной уборки. С мощностью 300 Вт и вакуумным всасыванием 20000 Па, он справится с любыми загрязнениями. Оснащен аккумулятором емкостью 6*4000 мАч, этот пылесос обеспечивает до 40 минут работы без подзарядки. Высокоскоростная роликовая щетка вращается со скоростью 450 об/мин, а общая скорость вращения достигает 104000 об/мин.
Удобная ручка Flex-Master с углом раскладывания 180° позволяет легко маневрировать в труднодоступных местах. Функция Tangle-Free предотвращает запутывание волос, а автоматическая очистка при температуре 90°C обеспечивает гигиеничность устройства. Пылесос также оснащен LED дисплеем и голосовым помощником для удобства использования. Умное обнаружение грязи помогает эффективно справляться с загрязнениями, а емкость резервуара для чистой воды составляет 800 мл, в то время как резервуар для грязной воды вмещает 700 мл. Не упустите возможность сделать уборку проще и эффективнее!
HEPA-фильтр х 2 шт, документация, ершик для очистки, моющее средство, станция самоочистки
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
автоматическая очистка насадки
Уровень шума
63
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
300
Мощность всасывания
20000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Станция для хранения
с самоочисткой
Время зарядки, ч
0.7
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный моющий пылесос Trouver M10 Pro идеально подходит для сухой и влажной уборки. С мощностью 300 Вт и вакуумным всасыванием 20000 Па, он справится с любыми загрязнениями. Оснащен аккумулятором емкостью 6*4000 мАч, этот пылесос обеспечивает до 40 минут работы без подзарядки. Высокоскоростная роликовая щетка вращается со скоростью 450 об/мин, а общая скорость вращения достигает 104000 об/мин.
Удобная ручка Flex-Master с углом раскладывания 180° позволяет легко маневрировать в труднодоступных местах. Функция Tangle-Free предотвращает запутывание волос, а автоматическая очистка при температуре 90°C обеспечивает гигиеничность устройства. Пылесос также оснащен LED дисплеем и голосовым помощником для удобства использования. Умное обнаружение грязи помогает эффективно справляться с загрязнениями, а емкость резервуара для чистой воды составляет 800 мл, в то время как резервуар для грязной воды вмещает 700 мл. Не упустите возможность сделать уборку проще и эффективнее!
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver M10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH16D) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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