Пылесос беспроводной Karcher VC 4 Cordless myHome Car, белый/черный (1.198-632.0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос ручной
Основной цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.65 л
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
140
Мощность всасывания, Вт
140 Вт
Время работы от аккумулятора
30 мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706586
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос ручной
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
черный
Комплектация
пылесос, гибкий шланг, документация, комплект насадок, настенное крепление
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.65 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
индикация заряда батареи, индикация ошибки, циклонная система фильтрации
Уровень шума
78
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
140
Мощность всасывания, Вт
140 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора
30 мин
Время зарядки
345 мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х29х18
Вес, кг.
5
Описание товара Пылесос беспроводной Karcher VC 4 Cordless myHome Car, белый/черный (1.198-632.0)
Пылесос беспроводной Karcher VC 4 Cordless myHome Car, белый/черный (1.198-632.0)
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Теги товара: для сухой уборки
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Бренд
Тип товара
Пылесос ручной
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
черный
Комплектация
пылесос, гибкий шланг, документация, комплект насадок, настенное крепление
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.65 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
индикация заряда батареи, индикация ошибки, циклонная система фильтрации
Уровень шума
78
Источник питания
аккумулятор
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
140
Мощность всасывания, Вт
140 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора
30 мин
Время зарядки
345 мин
Страна производитель
Китай
Пылесос беспроводной Karcher VC 4 Cordless myHome Car, белый/черный (1.198-632.0)
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Пылесос беспроводной Karcher VC 4 Cordless myHome Car, белый/черный (1.198-632.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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