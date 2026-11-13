Пылесос беспроводной Karcher VC 4 Cordless myHome, белый/серый (1.198-630.0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной Karcher VC 4 Cordless myHome, белый/серый (1.198-630.0)
Максимум комфорта и полная свобода движений: беспроводной пылесос Karcher VC 4 Cordless myHome, работающий до 30 минут от одного заряда аккумулятора, является превосходной альтернативой напольному пылесосу, который необходимо тянуть за собой. Уборку значительно облегчают многочисленные интеллектуальные решения, в частности функция Boost, легко и быстро опустошаемый контейнер для мусора и активная насадка для пола, эффективно очищающая твердые напольные покрытия и ковры. При этом аппарат отличается эргономичным дизайном и низким уровнем шума. а удобный фиксатор выключателя исключает необходимость постоянно удерживать его в нажатом состоянии. Тщательно продуманная конструкция пылесоса позволяет легко очищать с его помощью труднодоступные места под мебелью, за диванами и т. д.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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