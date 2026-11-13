Пылесос ручной Karcher CVH 3 (1.198-353.0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос ручной
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.15 л
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
70
Мощность всасывания, Вт
70 Вт
Время работы от аккумулятора
10 мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706583
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос ручной
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
белый
Комплектация
пылесос, база для зарядки, блок питания, документация, насадка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.15 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
моющийся фильтр
Уровень шума
78
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
70
Мощность всасывания, Вт
70 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Время работы от аккумулятора
10 мин
Время зарядки
240 мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х13х12
Вес, г.
900
Описание товара Пылесос ручной Karcher CVH 3 (1.198-353.0)
Пылесос Karcher CVH 3 Plus способен очищать обивку в салоне автомобиля, мягкую мебель и труднодоступные места от пыли, мусора, волос, шерсти. Он имеет компактную конструкцию и контейнер вместимостью 0.15 л. Бесщеточный двигатель обеспечивает стабильную работу с уровнем шума менее 78 дБ.
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Теги товара: для сухой уборки
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Бренд
Тип товара
Пылесос ручной
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
белый
Комплектация
пылесос, база для зарядки, блок питания, документация, насадка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.15 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
моющийся фильтр
Уровень шума
78
Источник питания
аккумулятор
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
70
Мощность всасывания, Вт
70 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Время работы от аккумулятора
10 мин
Время зарядки
240 мин
Страна производитель
Китай
Пылесос Karcher CVH 3 Plus способен очищать обивку в салоне автомобиля, мягкую мебель и труднодоступные места от пыли, мусора, волос, шерсти. Он имеет компактную конструкцию и контейнер вместимостью 0.15 л. Бесщеточный двигатель обеспечивает стабильную работу с уровнем шума менее 78 дБ.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Пылесос ручной Karcher CVH 3 (1.198-353.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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