Top.Mail.Ru
Кофемашина Kitfort КТ-7424 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кофемашина Kitfort КТ-7424

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 1
Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 2
Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 3
Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 4
Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 5
Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 6
Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 7
Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 8
Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 9
Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 10
Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 11
Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 12
Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 13
Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 14
Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 15
Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 16
Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 17
Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 18
Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 19
Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 20
Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Объём резервуара для воды
1.5
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
  • Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 1
  • Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 2
  • Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 3
  • Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 4
  • Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 5
  • Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 6
  • Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 7
  • Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 8
  • Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 9
  • Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 10
  • Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 11
  • Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 12
  • Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 13
  • Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 14
  • Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 15
  • Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 16
  • Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 17
  • Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 18
  • Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 19
  • Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 20
  • Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690212
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Объём резервуара для воды
1.5
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х30
Вес, кг.
11.3

Описание товара Кофемашина Kitfort КТ-7424

Кофемашина КТ-7424 — отличный выбор для гурманов, которые не хотят тратить много времени и сил, чтобы насладиться полным букетом вкуса свежезаваренного кофе. Кофемашина автоматически приготовит эспрессо, лунго, американо, лонг блэк и мягкий американо. На устройстве предусмотрен современный и удобный дисплей, который позволит выбрать приготовление того кофе, который вы хотите. Также на экране есть кнопка настройки. Кофемолка позволяет качественно измельчать кофейные зёрна непосредственно перед приготовлением. В кофемолке можно выбрать одну из пяти степеней помола, которая осуществляется путём изменения расстояния между жерновами за счёт поворота регулятора помола. В поддоне для капель предусмотрен поплавок, который поднимается и начинает выступать из решётки поддона, когда в нём скопилось много жидкости. Вы можете установить на поддон для капель подставку для чашек, чтобы использовать невысокие чашки было удобнее. КТ-7424 позволяет настроить крепость кофе за счёт количества кофейных зёрен, выбрать степень темперовки кофейной таблетки, температуру и объём напитка, количество горячей воды для американо, лонг блэк и мягкого американо. Устройство легко чистить и обслуживать. Съёмные детали достаточно промыть водой, а для прочистки труднодоступных мест в комплекте есть ёршик и щётка для чистки. На дне устройства предусмотрен отсек для хранения шнура питания.

Отзывы о товаре Кофемашина Kitfort КТ-7424




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Объём резервуара для воды
1.5
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемашина КТ-7424 — отличный выбор для гурманов, которые не хотят тратить много времени и сил, чтобы насладиться полным букетом вкуса свежезаваренного кофе. Кофемашина автоматически приготовит эспрессо, лунго, американо, лонг блэк и мягкий американо. На устройстве предусмотрен современный и удобный дисплей, который позволит выбрать приготовление того кофе, который вы хотите. Также на экране есть кнопка настройки. Кофемолка позволяет качественно измельчать кофейные зёрна непосредственно перед приготовлением. В кофемолке можно выбрать одну из пяти степеней помола, которая осуществляется путём изменения расстояния между жерновами за счёт поворота регулятора помола. В поддоне для капель предусмотрен поплавок, который поднимается и начинает выступать из решётки поддона, когда в нём скопилось много жидкости. Вы можете установить на поддон для капель подставку для чашек, чтобы использовать невысокие чашки было удобнее. КТ-7424 позволяет настроить крепость кофе за счёт количества кофейных зёрен, выбрать степень темперовки кофейной таблетки, температуру и объём напитка, количество горячей воды для американо, лонг блэк и мягкого американо. Устройство легко чистить и обслуживать. Съёмные детали достаточно промыть водой, а для прочистки труднодоступных мест в комплекте есть ёршик и щётка для чистки. На дне устройства предусмотрен отсек для хранения шнура питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофемашина Kitfort КТ-7424 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...