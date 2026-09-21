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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1400
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11500
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690145
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Описание товара Углошлифовальная машина Metabo WEQ 1400-125 (600347000)
Шлифовальная машина Metabo представляет собой высококачественный инструмент, идеально подходящий для обработки различных материалов. Ее дизайн сочетает в себе эргономичность и современный стиль, а вес 2,2 кг обеспечивает комфортное управление и маневренность. Модель оснащена блокировкой кнопки включения, что добавляет удобства и безопасности в работе.
Хотя данный инструмент не поставляется в кейсе, он компенсирует это наличием дополнительных функций, таких как дополнительная рукоятка, которая обеспечивает лучший контроль над процессом шлифования, и фиксация шпинделя для легкой и быстрой смены дисков.
Шлифовальная машина поддерживает диски диаметром 125 мм с посадочным отверстием 22.2 мм и оснащена системой защиты от перегрузок, что продлевает срок службы инструмента. Она обладает максимальной частотой вращения диска 11500 об/мин и работает от электросети с напряжением 220 В. Благодаря этим характеристикам, шлифовальная машина Metabo является надежным и мощным помощником для профессионалов и любителей, занимающихся обработкой поверхностей.
Шлифовальная машина Metabo представляет собой высококачественный инструмент, идеально подходящий для обработки различных материалов. Ее дизайн сочетает в себе эргономичность и современный стиль, а вес 2,2 кг обеспечивает комфортное управление и маневренность. Модель оснащена блокировкой кнопки включения, что добавляет удобства и безопасности в работе.
Хотя данный инструмент не поставляется в кейсе, он компенсирует это наличием дополнительных функций, таких как дополнительная рукоятка, которая обеспечивает лучший контроль над процессом шлифования, и фиксация шпинделя для легкой и быстрой смены дисков.
Шлифовальная машина поддерживает диски диаметром 125 мм с посадочным отверстием 22.2 мм и оснащена системой защиты от перегрузок, что продлевает срок службы инструмента. Она обладает максимальной частотой вращения диска 11500 об/мин и работает от электросети с напряжением 220 В. Благодаря этим характеристикам, шлифовальная машина Metabo является надежным и мощным помощником для профессионалов и любителей, занимающихся обработкой поверхностей.
Углошлифовальная машина Metabo WEQ 1400-125 (600347000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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