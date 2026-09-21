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Углошлифовальная машина Metabo WEQ 1400-125 (600347000) купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина Metabo WEQ 1400-125 (600347000)

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Углошлифовальная машина Metabo WEQ 1400-125 (600347000) - фото 1
Углошлифовальная машина Metabo WEQ 1400-125 (600347000) - фото 2
Углошлифовальная машина Metabo WEQ 1400-125 (600347000) - фото 3
Углошлифовальная машина Metabo WEQ 1400-125 (600347000) - фото 4
Углошлифовальная машина Metabo WEQ 1400-125 (600347000) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1400
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11500
  • Углошлифовальная машина Metabo WEQ 1400-125 (600347000) - фото 1
  • Углошлифовальная машина Metabo WEQ 1400-125 (600347000) - фото 2
  • Углошлифовальная машина Metabo WEQ 1400-125 (600347000) - фото 3
  • Углошлифовальная машина Metabo WEQ 1400-125 (600347000) - фото 4
  • Углошлифовальная машина Metabo WEQ 1400-125 (600347000) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690145
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1400
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11500
Защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х13х13
Вес, кг.
3.02

Описание товара Углошлифовальная машина Metabo WEQ 1400-125 (600347000)

Шлифовальная машина Metabo представляет собой высококачественный инструмент, идеально подходящий для обработки различных материалов. Ее дизайн сочетает в себе эргономичность и современный стиль, а вес 2,2 кг обеспечивает комфортное управление и маневренность. Модель оснащена блокировкой кнопки включения, что добавляет удобства и безопасности в работе. Хотя данный инструмент не поставляется в кейсе, он компенсирует это наличием дополнительных функций, таких как дополнительная рукоятка, которая обеспечивает лучший контроль над процессом шлифования, и фиксация шпинделя для легкой и быстрой смены дисков. Шлифовальная машина поддерживает диски диаметром 125 мм с посадочным отверстием 22.2 мм и оснащена системой защиты от перегрузок, что продлевает срок службы инструмента. Она обладает максимальной частотой вращения диска 11500 об/мин и работает от электросети с напряжением 220 В. Благодаря этим характеристикам, шлифовальная машина Metabo является надежным и мощным помощником для профессионалов и любителей, занимающихся обработкой поверхностей.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Metabo WEQ 1400-125 (600347000)




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1400
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11500
Защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальная машина Metabo представляет собой высококачественный инструмент, идеально подходящий для обработки различных материалов. Ее дизайн сочетает в себе эргономичность и современный стиль, а вес 2,2 кг обеспечивает комфортное управление и маневренность. Модель оснащена блокировкой кнопки включения, что добавляет удобства и безопасности в работе. Хотя данный инструмент не поставляется в кейсе, он компенсирует это наличием дополнительных функций, таких как дополнительная рукоятка, которая обеспечивает лучший контроль над процессом шлифования, и фиксация шпинделя для легкой и быстрой смены дисков. Шлифовальная машина поддерживает диски диаметром 125 мм с посадочным отверстием 22.2 мм и оснащена системой защиты от перегрузок, что продлевает срок службы инструмента. Она обладает максимальной частотой вращения диска 11500 об/мин и работает от электросети с напряжением 220 В. Благодаря этим характеристикам, шлифовальная машина Metabo является надежным и мощным помощником для профессионалов и любителей, занимающихся обработкой поверхностей.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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