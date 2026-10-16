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Углошлифовальная машина Makita 9557HNRK купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина Makita 9557HNRK

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Углошлифовальная машина Makita 9557HNRK - фото 1
Углошлифовальная машина Makita 9557HNRK - фото 2
Углошлифовальная машина Makita 9557HNRK - фото 3
Углошлифовальная машина Makita 9557HNRK - фото 4
Углошлифовальная машина Makita 9557HNRK - фото 5
Углошлифовальная машина Makita 9557HNRK - фото 6
Углошлифовальная машина Makita 9557HNRK - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
115
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
11000
  • Углошлифовальная машина Makita 9557HNRK - фото 1
  • Углошлифовальная машина Makita 9557HNRK - фото 2
  • Углошлифовальная машина Makita 9557HNRK - фото 3
  • Углошлифовальная машина Makita 9557HNRK - фото 4
  • Углошлифовальная машина Makita 9557HNRK - фото 5
  • Углошлифовальная машина Makita 9557HNRK - фото 6
  • Углошлифовальная машина Makita 9557HNRK - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 360 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639631
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Углошлифовальная машина Makita 9557HNRK
10 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22.23 мм
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х27х14
Вес, кг.
2.8

Описание товара Углошлифовальная машина Makita 9557HNRK

Угловая шлифмашина Makita 9557HNRK предназначена для шлифовки, резки и обдирки металлических конструкций, изделий из кирпича, камня и бетона. Поставляется в пластиковом кейсе. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 840 Вт и диском диаметром 115 мм. Небольшой вес и компактные габариты делают шлифмашину удобной в использовании.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Makita 9557HNRK




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22.23 мм
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
40
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина Makita 9557HNRK предназначена для шлифовки, резки и обдирки металлических конструкций, изделий из кирпича, камня и бетона. Поставляется в пластиковом кейсе. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 840 Вт и диском диаметром 115 мм. Небольшой вес и компактные габариты делают шлифмашину удобной в использовании.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Углошлифовальная машина Makita 9557HNRK - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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