Углошлифовальная машина Makita 9557HNRK
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
115
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
11000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 360 руб.
В наличии
Код товара: 639631
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10 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22.23 мм
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х27х14
Вес, кг.
2.8
Описание товара Углошлифовальная машина Makita 9557HNRK
Угловая шлифмашина Makita 9557HNRK предназначена для шлифовки, резки и обдирки металлических конструкций, изделий из кирпича, камня и бетона. Поставляется в пластиковом кейсе. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 840 Вт и диском диаметром 115 мм. Небольшой вес и компактные габариты делают шлифмашину удобной в использовании.
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22.23 мм
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
40
Страна производитель
Китай
Угловая шлифмашина Makita 9557HNRK предназначена для шлифовки, резки и обдирки металлических конструкций, изделий из кирпича, камня и бетона. Поставляется в пластиковом кейсе. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 840 Вт и диском диаметром 115 мм. Небольшой вес и компактные габариты делают шлифмашину удобной в использовании.
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Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Углошлифовальная машина Makita 9557HNRK - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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