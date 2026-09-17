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Угловая шлифмашина Makita GA9020 купить с доставкой в Москве
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Угловая шлифмашина Makita GA9020

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Угловая шлифмашина Makita GA9020
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6600
Регулировка частоты вращения
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33633
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6600
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х25х14
Вес, кг.
8.2

Описание товара Угловая шлифмашина Makita GA9020

Угловая шлифмашина, мощность 2200 Вт, частота вращения диска до 6600 об/мин, диаметр диска до 230 мм, вес: 4.7 кг



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Отзывы о товаре Угловая шлифмашина Makita GA9020




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6600
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Регулировка частоты вращения
нет
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина, мощность 2200 Вт, частота вращения диска до 6600 об/мин, диаметр диска до 230 мм, вес: 4.7 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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