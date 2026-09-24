УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-42)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
76
Макс. частота вращения диска
20000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 820 руб.
В наличии
Код товара: 708536
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10 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
76
Диаметр посадочного отверстия
10 мм
Макс. частота вращения диска
20000
Защита от перегрузок
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Высота, см
28
Длина, см
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х28х12
Вес, кг.
2.71
Описание товара УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-42)
Высокотехнологичная замена сетевому инструменту. Маневренная УШМ суперкомпактного класса позволяет выполнять резку одной рукой в самых ограниченных местах. Повышенные надежность и безопасность благодаря всем контрольными и защитными системами. Низкое энергопотребление позволяет работать дольше.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
76
Диаметр посадочного отверстия
10 мм
Макс. частота вращения диска
20000
Защита от перегрузок
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Высота, см
28
Длина, см
28
Развернуть
Страна производитель
Китай
Высокотехнологичная замена сетевому инструменту. Маневренная УШМ суперкомпактного класса позволяет выполнять резку одной рукой в самых ограниченных местах. Повышенные надежность и безопасность благодаря всем контрольными и защитными системами. Низкое энергопотребление позволяет работать дольше.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-42) - купить по цене 10820 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре УШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка, Профессионал (AB-76-42)