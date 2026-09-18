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Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS купить с доставкой в Москве
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Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS

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Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 1
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 2
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 3
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 4
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 5
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 6
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 7
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 8
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 9
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 10
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 11
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 12
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 13
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 14
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 15
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 16
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 17
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 18
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 19
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 20
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 21
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 22
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 23
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 24
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 25
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 26
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 27
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 28
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 29
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 30
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 31
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 32
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 33
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 34
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 35
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 36
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 37
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 38
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 39
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 40
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 41
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 42
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 43
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 44
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 45
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 46
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 47
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 48
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 49
Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 1
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 2
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 3
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 4
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 5
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 6
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 7
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 8
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 9
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 10
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 11
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 12
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 13
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 14
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 15
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 16
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 17
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 18
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 19
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 20
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 21
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 22
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 23
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 24
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 25
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 26
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 27
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 28
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 29
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 30
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 31
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 32
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 33
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 34
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 35
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 36
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 37
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 38
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 39
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 40
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 41
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 42
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 43
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 44
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 45
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 46
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 47
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 48
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 49
  • Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266493
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
125
Размеры в упаковке, см
26х16х15
Вес, кг.
1.4

Описание товара Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS

Эксцентриковая шлифмашина Dewalt DWE6423 предназначена для качественного шлифования различных материалов. Она оборудована двигателем мощностью 280 Вт, обладающим отличной износостойкостью и производительностью. Благодаря низкому уровню вибраций пользователь может работать без устали в течение длительного времени. Выключатель инструмента защищен от пыли, что продлевает срок его службы.



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Отзывы о товаре Машина шлифовальная орбитальная эксцентриковая DeWalt DWE6423-QS




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
125
Описание
Эксцентриковая шлифмашина Dewalt DWE6423 предназначена для качественного шлифования различных материалов. Она оборудована двигателем мощностью 280 Вт, обладающим отличной износостойкостью и производительностью. Благодаря низкому уровню вибраций пользователь может работать без устали в течение длительного времени. Выключатель инструмента защищен от пыли, что продлевает срок его службы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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