Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-125 93722340
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Характеристики
Описание товара Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-125 93722340
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-125 профессионально справляется с резкой, шлифовкой и зачисткой различных поверхностей вне зависимости от близости источника питания. Болгарка предназначена для работы с такими материалами как металл, камень, плитка. Аккумуляторная батарея совместима с гайковертом BAB-18I-LiDK и перфоратором BHD-18Li-BLZ. Индикатор заряда батареи дает возможность контролировать потенциал аккумулятора. Функция блокировки шпинделя позволяет легко и быстро менять оснастку. Боковая рукоятка придает дополнительную устойчивость инструменту, в то время как кожух обеспечивает безопасность в работе. В комплект с инструментом входят 2 аккумулятора по 4А*ч, ключ для смены диска, защитный кожух, боковая ручка, сумка для хранения и транспортировки.
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Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
хороший инструмент в руке хорошо сидит 3метал как эл. ушм режит, в редукторе смазки предостаточно. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая уши в руке лежит как влитая одни удобства
Достоинства:
Комментарий:
аккумулятор от макиты на 18v подошёл как родной, режет метал достаточно уверенно. Удобна в руке
Достоинства:
Комментарий:
Пришла быстро! Спасибо продавцу! Работать удобно. Тяжёлую алмазную коронку не крутит, срабатывает защита. Наждачным кругом -отлично! Недостаток: переключатель скоростей не удобный.
Достоинства:
Комментарий:
пришла хорошо упакованнная, сделана качественно, только кнопка тяжеловато нажимается, 3 режима регулировки оборотов.
Достоинства:
Комментарий:
компактная ухватистая ушм.качество сборки и материалов достаточно хорошие.
Достоинства:
Комментарий:
отлично болгарка аккумуляторы подошли от шуруповёрта
Достоинства:
Комментарий:
ушм бомба, маленькая,ухватистая в руке лежит хорошо, пытался вогнать в защиту-с трудом, косяк один- не переключает скорости вращения, единичный случай,\\сдал назад.Расширенная гарантия 5 лет
Достоинства:
Комментарий:
Качественный товар, действительно мощная болгарка, работает во всех режимах и под нагрузкой не захлебываеться. Очень удобно лежит в руке. Покупкой доволен, цена приятная, к покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
инструмен отличный, надёжный. заказ доставлен вовремя, упакован хорошо. сделано все качественно. спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
для мелких работ купил. кнопка переключения оборотов очень плохо нажимается.
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, в руке держать очень удобно, по весу около 1кг всего, рука не устает при работе. В комплекте есть дополнительная ручка и кожух защитный. Шлифовать ей одно удовольствие, в руке не ощущается прям
Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-18Li-125 93722340
Достоинства:
Комментарий:
хороший инструмент в руке хорошо сидит 3метал как эл. ушм режит, в редукторе смазки предостаточно. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая уши в руке лежит как влитая одни удобства
Достоинства:
Комментарий:
аккумулятор от макиты на 18v подошёл как родной, режет метал достаточно уверенно. Удобна в руке
Достоинства:
Комментарий:
Пришла быстро! Спасибо продавцу! Работать удобно. Тяжёлую алмазную коронку не крутит, срабатывает защита. Наждачным кругом -отлично! Недостаток: переключатель скоростей не удобный.
Достоинства:
Комментарий:
пришла хорошо упакованнная, сделана качественно, только кнопка тяжеловато нажимается, 3 режима регулировки оборотов.
Достоинства:
Комментарий:
компактная ухватистая ушм.качество сборки и материалов достаточно хорошие.
Достоинства:
Комментарий:
отлично болгарка аккумуляторы подошли от шуруповёрта
Достоинства:
Комментарий:
ушм бомба, маленькая,ухватистая в руке лежит хорошо, пытался вогнать в защиту-с трудом, косяк один- не переключает скорости вращения, единичный случай,\\сдал назад.Расширенная гарантия 5 лет
Достоинства:
Комментарий:
Качественный товар, действительно мощная болгарка, работает во всех режимах и под нагрузкой не захлебываеться. Очень удобно лежит в руке. Покупкой доволен, цена приятная, к покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
инструмен отличный, надёжный. заказ доставлен вовремя, упакован хорошо. сделано все качественно. спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
для мелких работ купил. кнопка переключения оборотов очень плохо нажимается.
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, в руке держать очень удобно, по весу около 1кг всего, рука не устает при работе. В комплекте есть дополнительная ручка и кожух защитный. Шлифовать ей одно удовольствие, в руке не ощущается прям