Смартфон INOI A54 4/256Gb Black Titanium
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Характеристики
Описание товара Смартфон INOI A54 4/256Gb Black Titanium
INOI A54 позволяет хранить большое количество данных и приложений. Смартфон имеет корпус из пластика, который приятен на ощупь и устойчив к царапинам. Диагональ экрана составляет 6,75 дюймов, а разрешение — 1600x720 пикселей. Тип матрицы экрана — IPS, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета. Смартфон работает на операционной системе Android 13, что гарантирует его актуальность и поддержку последних обновлений. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА?ч, что обеспечивает длительное время работы устройства без подзарядки. Смартфон поддерживает стандарты связи 2G, 3G, 4G LTE, а также Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Основная камера смартфона имеет разрешение 50 МП, что позволяет делать четкие и яркие снимки. Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП, что обеспечивает качественные селфи. Максимальное разрешение видеосъемки составляет 1920x1080 пикселей. INOI A54 — надежный и функциональный гаджет, который станет незаменимым помощником в повседневной жизни.
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Теги товара: С тремя камерами, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Черный
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: С тремя камерами, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Черный
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл как и обещали. удобные на мокрой плитке не скользят, это было очень важно. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
отлично, за такую цену самое то, Хорошенькие, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
мягкие,удобные.сильно маломерят,43 размер подошло на 40
Достоинства:
Комментарий:
тапочки классные но маломерят на 42 заказывал 44-45 но на широкую ногу малы
Достоинства:
Комментарий:
цвет как на фото. немного отличаются моделью, но для Китая это нормально) На узкую ногу. Я ношу 41-42, но у меня нога широкая, полное плоскостопие. Мне оказались узкие, но по длине 44-45 как раз. А у дочери 39 размер, ей великоваты, но ей понравились, таскает, когда в гости приезжает. В общем, хоть и не на мою ногу оказались, но сами по себе понравились. на моём фото цвет искажён, в реале цвет как на фото продавца.
Достоинства:
Комментарий:
замечательные Сланцы. очень лёгкие, мягкие, красивые. на 39 размер взяла 40-41. хорошо подошли.
Достоинства:
Комментарий:
шлепки классные , по размеру подошли на 39 заказала 40-41 (25.5 стелька у меня )
Достоинства:
Комментарий:
отличные тапки, лёгкие, удобные, симпатичные легко помыть, почистить. за такие деньги, невероятно хорошая покупка. взяла несколько пар, чтобы гости приходили и в новых щеголяли. Есть опаска, по-мокрому не стоит, может быть скользко. Не проверяла.
Достоинства:
Комментарий:
на мой 37 р ,в объёме маловаты,за такую цену оставила,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
маломерит на один размер. Ношу 37, взяла 38. Подходит. Тапочки мягкие, удобные.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие тапотули,заказываю второй раз,первые понравились и моему коту,сгрыз
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные, мягкие, резиновые. В баню и на пляж можно ходить.
Достоинства:
Комментарий:
Тапки пришли хорошие, но на свой 39 взяла по отзывам размером больше, итог они очень велики оказались, забрала конечно, подарю подруге.
Достоинства:
Комментарий:
Прикольные. Мягкие, как на картинке. Маломерки на 38 заказала 40-41, подошли
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй раз один и тот же размер, только в этот раз они почему-то оказались меньше.Так тапки неплохие
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие, мягкие, взяла 40-41 на 38, они мне длинноваты. У него 39-40, ему хорошо
Достоинства:
Комментарий:
не плохие тапочки,учитывая цену,ожидания оправдали.ношу 38й,заказала 40-41.как раз
Достоинства:
Комментарий:
Я даже не ожидала, что за таку цену можно приобрести такие качественные и мягкие шлëпки. Спасибо большое.
Достоинства:
Комментарий:
до этого заказывал вообще другие были. и подошва толстая и тд. эти-дешевая пародия на те.......
Достоинства:
Комментарий:
очень очень маломеряти узкие на 40р нужно брать43-44
Достоинства:
Комментарий:
заказала размер. 40-41 они на 38-39размер подошли.
Достоинства:
Комментарий:
Написано что размер 40-41 А в итоге получается 36-37
Достоинства:
Комментарий:
Отличные! Но маломерят на 2 размера. У меня 38, выписала 40-41.Подошли как раз
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобные, но сильно маломерят. 40- 41 на 39 размер малы.
Достоинства:
Комментарий:
Купила вторую пару. Первая пара была черная,эта темно серая.Тапочки понравились.Ношу дома.Стелька с массажным эффектом.Советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные шлепки, маломерят. На 39 р брала 40-41р.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарно за такую цену. В жизни обычно покупаю 38-39. Здесь взяла 40-41, размер подошёл
Достоинства:
Комментарий:
тапочки хорошие, качество супер, но один минус маломерят на размера 2 точно
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки заказывала 40-41 на 38-39.Но очень мягкие, приятные и лёгкие.
Достоинства:
Комментарий:
хороший, качественный товар! надо брать на несколько размеров больше! рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Очень даже хорошие шлепанцы на лето! Взяла на дачу и мужу и себе! Очень радует цена!!! Доставка конечно долгая но зима ещё длинней! К покупке очень даже советую! Маломерят!
Отзывы о товаре Смартфон INOI A54 4/256Gb Black Titanium
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл как и обещали. удобные на мокрой плитке не скользят, это было очень важно. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
отлично, за такую цену самое то, Хорошенькие, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
мягкие,удобные.сильно маломерят,43 размер подошло на 40
Достоинства:
Комментарий:
тапочки классные но маломерят на 42 заказывал 44-45 но на широкую ногу малы
Достоинства:
Комментарий:
цвет как на фото. немного отличаются моделью, но для Китая это нормально) На узкую ногу. Я ношу 41-42, но у меня нога широкая, полное плоскостопие. Мне оказались узкие, но по длине 44-45 как раз. А у дочери 39 размер, ей великоваты, но ей понравились, таскает, когда в гости приезжает. В общем, хоть и не на мою ногу оказались, но сами по себе понравились. на моём фото цвет искажён, в реале цвет как на фото продавца.
Достоинства:
Комментарий:
замечательные Сланцы. очень лёгкие, мягкие, красивые. на 39 размер взяла 40-41. хорошо подошли.
Достоинства:
Комментарий:
шлепки классные , по размеру подошли на 39 заказала 40-41 (25.5 стелька у меня )
Достоинства:
Комментарий:
отличные тапки, лёгкие, удобные, симпатичные легко помыть, почистить. за такие деньги, невероятно хорошая покупка. взяла несколько пар, чтобы гости приходили и в новых щеголяли. Есть опаска, по-мокрому не стоит, может быть скользко. Не проверяла.
Достоинства:
Комментарий:
на мой 37 р ,в объёме маловаты,за такую цену оставила,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
маломерит на один размер. Ношу 37, взяла 38. Подходит. Тапочки мягкие, удобные.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие тапотули,заказываю второй раз,первые понравились и моему коту,сгрыз
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные, мягкие, резиновые. В баню и на пляж можно ходить.
Достоинства:
Комментарий:
Тапки пришли хорошие, но на свой 39 взяла по отзывам размером больше, итог они очень велики оказались, забрала конечно, подарю подруге.
Достоинства:
Комментарий:
Прикольные. Мягкие, как на картинке. Маломерки на 38 заказала 40-41, подошли
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй раз один и тот же размер, только в этот раз они почему-то оказались меньше.Так тапки неплохие
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие, мягкие, взяла 40-41 на 38, они мне длинноваты. У него 39-40, ему хорошо
Достоинства:
Комментарий:
не плохие тапочки,учитывая цену,ожидания оправдали.ношу 38й,заказала 40-41.как раз
Достоинства:
Комментарий:
Я даже не ожидала, что за таку цену можно приобрести такие качественные и мягкие шлëпки. Спасибо большое.
Достоинства:
Комментарий:
до этого заказывал вообще другие были. и подошва толстая и тд. эти-дешевая пародия на те.......
Достоинства:
Комментарий:
очень очень маломеряти узкие на 40р нужно брать43-44
Достоинства:
Комментарий:
заказала размер. 40-41 они на 38-39размер подошли.
Достоинства:
Комментарий:
Написано что размер 40-41 А в итоге получается 36-37
Достоинства:
Комментарий:
Отличные! Но маломерят на 2 размера. У меня 38, выписала 40-41.Подошли как раз
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобные, но сильно маломерят. 40- 41 на 39 размер малы.
Достоинства:
Комментарий:
Купила вторую пару. Первая пара была черная,эта темно серая.Тапочки понравились.Ношу дома.Стелька с массажным эффектом.Советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные шлепки, маломерят. На 39 р брала 40-41р.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарно за такую цену. В жизни обычно покупаю 38-39. Здесь взяла 40-41, размер подошёл
Достоинства:
Комментарий:
тапочки хорошие, качество супер, но один минус маломерят на размера 2 точно
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки заказывала 40-41 на 38-39.Но очень мягкие, приятные и лёгкие.
Достоинства:
Комментарий:
хороший, качественный товар! надо брать на несколько размеров больше! рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Очень даже хорошие шлепанцы на лето! Взяла на дачу и мужу и себе! Очень радует цена!!! Доставка конечно долгая но зима ещё длинней! К покупке очень даже советую! Маломерят!