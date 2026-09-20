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Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром купить с доставкой в Москве
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Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром

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Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 1
Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 2
Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 3
Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 4
Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 5
Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 6
Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 7
Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 8
Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 9
Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 10
Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 11
Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 12
Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
176
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 1
  • Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 2
  • Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 3
  • Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 4
  • Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 5
  • Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 6
  • Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 7
  • Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 8
  • Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 9
  • Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 10
  • Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 11
  • Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 12
  • Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
16 890 руб.  18 270 руб. 
Начислим 1014 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680965
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром
16 890 руб. -8%
18 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
7
Страна бренда
Германия
Ширина, см
7
Монтаж
настенный
Комплектация
излив, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
176
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
форма излива воды традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х7х7
Вес, г.
900

Описание товара Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром

Монтируемый в стену излив это современное решение для экономии пространства. Длина излива составляет 176 мм - оптимальный размер для ванны любого размера. Аккуратный внешний вид смесителя будет выигрышно смотреться в ванной комнате. Аэратор Rub&amp;Clean позволяет легко очистить его от загрязнений. Проведите по нему пальцем и аэратор станет чистым. Яркий блеск излива защищен от воздействия моющих средств покрытием High Gloss.



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Отзывы о товаре Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
7
Страна бренда
Германия
Ширина, см
7
Монтаж
настенный
Комплектация
излив, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
176
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
форма излива воды традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Монтируемый в стену излив это современное решение для экономии пространства. Длина излива составляет 176 мм - оптимальный размер для ванны любого размера. Аккуратный внешний вид смесителя будет выигрышно смотреться в ванной комнате. Аэратор Rub&amp;Clean позволяет легко очистить его от загрязнений. Проведите по нему пальцем и аэратор станет чистым. Яркий блеск излива защищен от воздействия моющих средств покрытием High Gloss.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Излив на ванну AM.PM Like F8070100 хром - этот товар вы можете купить по цене 16890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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