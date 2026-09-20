Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray
Стильный и функциональный выбор для тех, кто ценит качество и надежность. Стильный цвет корпуса придает устройству индивидуальность и выделяет его среди других моделей. Смартфон оснащен мощным процессором, обеспечивающим быструю и плавную работу приложений и игр. Благодаря поддержке карт памяти microSD до 256 ГБ, вы сможете расширить пространство для хранения еще больше. Смартфон Inoi Note 13s оснащен двойной камерой с разрешением 13 и 2 МП, что позволяет делать качественные снимки и записывать видео. Фронтальная камера с разрешением 5 МП позволяет делать красивые селфи и общаться по видеосвязи. Аккумулятор емкостью 4500 мАч обеспечивает длительное время работы устройства без подзарядки. Благодаря поддержке быстрой зарядки, вы сможете быстро зарядить смартфон, когда это необходимо. Смартфон поддерживает все необходимые стандарты связи, включая 4G, что обеспечивает быстрый и стабильный интернет. Выбирая смартфон Inoi Note 13s, вы получаете стильный, функциональный и надежный гаджет, который станет незаменимым помощником в повседневной жизни и работе.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, С двумя камерами, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 450 руб. 9 890 руб.2363 руб. в СплитСмартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue
-
В наличииЦена 9 640 руб. 9 890 руб.2410 руб. в СплитСмартфон Realme Note 80 4/64Gb Black
-
В наличииЦена 10 000 руб. 12 890 руб.2500 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий
-
В наличииЦена 10 000 руб. 12 890 руб.2500 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный
-
В наличииЦена 10 190 руб.2548 руб. в СплитСмартфон Realme Note 60x 4/128Gb Black
-
В наличииЦена 10 190 руб.2548 руб. в СплитСмартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green
-
В наличииЦена 10 370 руб. 13 990 руб.2593 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный
-
В наличииЦена 10 570 руб. 10 590 руб.2643 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black
-
В наличииЦена 11 300 руб. 13 990 руб.2825 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый
-
В наличииЦена 11 300 руб. 13 990 руб.2825 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий
-
В наличииЦена 11 400 руб. 12 390 руб.2850 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, С двумя камерами, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray