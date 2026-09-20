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Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray купить с доставкой в Москве
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Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray

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Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray - фото 1
Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray - фото 2
Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray - фото 3
Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray - фото 4
Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray - фото 5
Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray - фото 6
Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray - фото 7
Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray - фото 8
Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray - фото 9
Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray - фото 10
Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI Note
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc Tiger T606
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray - фото 1
  • Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray - фото 2
  • Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray - фото 3
  • Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray - фото 4
  • Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray - фото 5
  • Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray - фото 6
  • Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray - фото 7
  • Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray - фото 8
  • Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray - фото 9
  • Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray - фото 10
  • Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
4 710 руб.  10 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679038
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Характеристики

Бренд
INOI
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI Note
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
60
Процессор
Unisoc Tiger T606
Частота процессора, МГц
1600
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Камера, МП
13+2+0.3
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
332
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray

Стильный и функциональный выбор для тех, кто ценит качество и надежность. Стильный цвет корпуса придает устройству индивидуальность и выделяет его среди других моделей. Смартфон оснащен мощным процессором, обеспечивающим быструю и плавную работу приложений и игр. Благодаря поддержке карт памяти microSD до 256 ГБ, вы сможете расширить пространство для хранения еще больше. Смартфон Inoi Note 13s оснащен двойной камерой с разрешением 13 и 2 МП, что позволяет делать качественные снимки и записывать видео. Фронтальная камера с разрешением 5 МП позволяет делать красивые селфи и общаться по видеосвязи. Аккумулятор емкостью 4500 мАч обеспечивает длительное время работы устройства без подзарядки. Благодаря поддержке быстрой зарядки, вы сможете быстро зарядить смартфон, когда это необходимо. Смартфон поддерживает все необходимые стандарты связи, включая 4G, что обеспечивает быстрый и стабильный интернет. Выбирая смартфон Inoi Note 13s, вы получаете стильный, функциональный и надежный гаджет, который станет незаменимым помощником в повседневной жизни и работе.

Отзывы о товаре Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Space Gray




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Характеристики
Бренд
INOI
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI Note
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
60
Процессор
Unisoc Tiger T606
Частота процессора, МГц
1600
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Камера, МП
13+2+0.3
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
332
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и функциональный выбор для тех, кто ценит качество и надежность. Стильный цвет корпуса придает устройству индивидуальность и выделяет его среди других моделей. Смартфон оснащен мощным процессором, обеспечивающим быструю и плавную работу приложений и игр. Благодаря поддержке карт памяти microSD до 256 ГБ, вы сможете расширить пространство для хранения еще больше. Смартфон Inoi Note 13s оснащен двойной камерой с разрешением 13 и 2 МП, что позволяет делать качественные снимки и записывать видео. Фронтальная камера с разрешением 5 МП позволяет делать красивые селфи и общаться по видеосвязи. Аккумулятор емкостью 4500 мАч обеспечивает длительное время работы устройства без подзарядки. Благодаря поддержке быстрой зарядки, вы сможете быстро зарядить смартфон, когда это необходимо. Смартфон поддерживает все необходимые стандарты связи, включая 4G, что обеспечивает быстрый и стабильный интернет. Выбирая смартфон Inoi Note 13s, вы получаете стильный, функциональный и надежный гаджет, который станет незаменимым помощником в повседневной жизни и работе.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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