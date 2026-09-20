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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
влажная
Комплектация
пылесос, насадка для мойки окон, насадка для мягкой мебели, насадка для сбора жидкости, насадка для твердых покрытий мебели, насадка для удаления шерсти, документация, упаковка
Цвет
синий
Труба всасывания
телескопическая
Емкость пылесборника
1.4 л
Уровень шума, дБ
62
Мощность всасывания, Вт
800
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678843
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пылесос, насадка для мойки окон, насадка для мягкой мебели, насадка для сбора жидкости, насадка для твердых покрытий мебели, насадка для удаления шерсти, документация, упаковка
Цвет
синий
Труба всасывания
телескопическая
Емкость пылесборника
1.4 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Уровень шума, дБ
62
Функции и особенности
функция сбора жидкостей, автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
850
Мощность всасывания, Вт
800
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х36х35
Вес, кг.
8.1
Описание товара Моющий пылесос Deerma DEM-BY200
Пылесос Deerma DEM-BY200 в корпусе синего цвета справляется с проведением сухой и влажной уборки благодаря резервуару для воды объемом 1.6 л. Загрязненная жидкость поступает в отдельный отсек объемом 1.4 л. Модель поддерживает 2 режима мощности, переключение которых осуществляется через кнопочную панель. Перемещение прибора без ущерба для напольного покрытия производится с помощью расположенных в основании колес.
При подключении Deerma DEM-BY200 к сети используется 5-метровый кабель, который исключает необходимость переключаться из розетки в розетку во время уборки. Комплект насадок служит для очистки обуви, стекол, напольных покрытий. Конструкцией корпуса предусмотрен отсек для хранения аксессуаров.
пылесос, насадка для мойки окон, насадка для мягкой мебели, насадка для сбора жидкости, насадка для твердых покрытий мебели, насадка для удаления шерсти, документация, упаковка
Цвет
синий
Труба всасывания
телескопическая
Емкость пылесборника
1.4 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Уровень шума, дБ
62
Функции и особенности
функция сбора жидкостей, автоматическое сматывание шнура
Потребляемая мощность, Вт
850
Мощность всасывания, Вт
800
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Deerma DEM-BY200 в корпусе синего цвета справляется с проведением сухой и влажной уборки благодаря резервуару для воды объемом 1.6 л. Загрязненная жидкость поступает в отдельный отсек объемом 1.4 л. Модель поддерживает 2 режима мощности, переключение которых осуществляется через кнопочную панель. Перемещение прибора без ущерба для напольного покрытия производится с помощью расположенных в основании колес.
При подключении Deerma DEM-BY200 к сети используется 5-метровый кабель, который исключает необходимость переключаться из розетки в розетку во время уборки. Комплект насадок служит для очистки обуви, стекол, напольных покрытий. Конструкцией корпуса предусмотрен отсек для хранения аксессуаров.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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