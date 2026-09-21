Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный
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Характеристики
Описание товара Пылесос Karcher T 10/1 585Вт серый/черный
Предлагаемый K?rcher пылесос сухой уборки T 10/1 на 45 % изготовлен из переработанных материалов, за счет чего уже при производстве обеспечиваются сбережение ресурсов и экономия энергии. Впечатляет превосходной силой всасывания, экологичностью, надежностью и отличным соотношением цены и качества. Несмотря на высокую силу всасывания, пылесос T 10/1 обладает очень низким уровнем шума (всего 52 дБ(A)), что делает его идеальным решением для уборки в рабочие часы и на объектах, требующих соблюдения тишины. Компактный аппарат оснащен удобной складной ручкой, облегчающей транспортировку, маневренный и устойчив к опрокидыванию. Объем мусоросборника составляет 10 л. Долгому сроку службы пылесоса способствует, в частности, прочная конструкция шасси, корпуса, отбойника и больших колес. Входящая в комплект поставки щелевая насадка может храниться на корпусе аппарата T 10/1, благодаря чему она всегда находится под рукой. В качестве опции можно приобрести высокоэффективный фильтр HEPA 14.
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Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с контейнером, без мешка
Теги товара: для сухой уборки, с регулировкой мощности
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