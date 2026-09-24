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Переходник Telecom TA432M купить с доставкой в Москве
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Переходник Telecom TA432M

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Переходник Telecom TA432M - фото 3
Переходник Telecom TA432M - фото 4
Переходник Telecom TA432M - фото 5
Переходник Telecom TA432M - фото 6
Переходник Telecom TA432M - фото 7
Переходник Telecom TA432M - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
  • Переходник Telecom TA432M - фото 1
  • Переходник Telecom TA432M - фото 2
  • Переходник Telecom TA432M - фото 3
  • Переходник Telecom TA432M - фото 4
  • Переходник Telecom TA432M - фото 5
  • Переходник Telecom TA432M - фото 6
  • Переходник Telecom TA432M - фото 7
  • Переходник Telecom TA432M - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 678785
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Переходник Telecom TA432M
420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Telecom
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Размеры в упаковке, м
1.22х0.2х0.1
Вес, г.
40

Описание товара Переходник Telecom TA432M

Переходник TYPE C - USB 3.0 TELECOM тайп си юсб OTG для зарядки и передачи данных. Корпус - металл. Внимание! Товар представлен в нескольких видах упаковки без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Переходник Telecom TA432M




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Характеристики
Бренд
Telecom
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Описание
Переходник TYPE C - USB 3.0 TELECOM тайп си юсб OTG для зарядки и передачи данных. Корпус - металл. Внимание! Товар представлен в нескольких видах упаковки без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переходник Telecom TA432M - стоимость товара 420 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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