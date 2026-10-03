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Кабель удлинитель 5bites USB 3.0 AM-AF 3m (UC3011-030F) купить с доставкой в Москве
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Кабель удлинитель 5bites USB 3.0 AM-AF 3m (UC3011-030F)

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Кабель удлинитель 5bites USB 3.0 AM-AF 3m (UC3011-030F)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
470 руб.  740 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 328963
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель удлинитель 5bites USB 3.0 AM-AF 3m (UC3011-030F)
470 руб. -36%
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
5bites
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
120

Описание товара Кабель удлинитель 5bites USB 3.0 AM-AF 3m (UC3011-030F)

USB 3.0 5bites AM-AF 3m UC3011-030F — это интерфейсный USB3.0 кабель-удлинитель. Спецификация USB3.0 обеспечивает передачу данных со скоростью до 4,8 Гбит/с, что дает возможность подключать внешние винчестеры, CD и DVD-приводы, производительные сканеры и другие периферийные устройства. Длинна кабеля 3 метра.

Отзывы о товаре Кабель удлинитель 5bites USB 3.0 AM-AF 3m (UC3011-030F)




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Характеристики
Бренд
5bites
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Описание
USB 3.0 5bites AM-AF 3m UC3011-030F — это интерфейсный USB3.0 кабель-удлинитель. Спецификация USB3.0 обеспечивает передачу данных со скоростью до 4,8 Гбит/с, что дает возможность подключать внешние винчестеры, CD и DVD-приводы, производительные сканеры и другие периферийные устройства. Длинна кабеля 3 метра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель удлинитель 5bites USB 3.0 AM-AF 3m (UC3011-030F) – стоимость товара 470 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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