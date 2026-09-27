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Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 2м черный купить с доставкой в Москве
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Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 2м черный

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Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 2м черный - фото 1
Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 2м черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Длина кабеля, м
2
  • Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 2м черный - фото 1
  • Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 2м черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 604675
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Высота, см
19
Особенности
позолоченные коннекторы
Разъемы
DisplayPort (m)/ DisplayPort (m)
Ширина, см
1.7
Длина кабеля, м
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
130

Описание товара Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 2м черный

Кабель аудио-видео Buro V.1.2 DisplayPort (m)/DisplayPort (m) предназначен для соединения источника изображения с отображающим устройством, а также для передачи звуковых сигналов. Для обеспечения высокого качества передачи сигнала и предотвращения искажений кабель оснащен защитой от помех и специальными разъемами, которые надежно фиксируются в портах, обеспечивая стабильность соединения. Контакты кабеля имеют золотое покрытие, соответственно, не подвержены коррозии, так что с течением времени качество передачи не снижается из-за возникновения оксидной пленки. Кабель имеет гибкую синтетическую оболочку черного цвета, которая защищает его от внешних повреждений и обеспечивает изоляцию. Нейтральный цвет оболочки делает кабель менее заметным, сохраняя аккуратный вид подключаемого оборудования. Длина кабеля составляет 2 метра, что обеспечивает гибкость и удобство в размещении устройств относительно друг друга. Высококачественные материалы и тщательная сборка делают изделие надежным и долговечным.

Отзывы о товаре Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 2м черный




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Высота, см
19
Особенности
позолоченные коннекторы
Разъемы
DisplayPort (m)/ DisplayPort (m)
Ширина, см
1.7
Длина кабеля, м
2
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель аудио-видео Buro V.1.2 DisplayPort (m)/DisplayPort (m) предназначен для соединения источника изображения с отображающим устройством, а также для передачи звуковых сигналов. Для обеспечения высокого качества передачи сигнала и предотвращения искажений кабель оснащен защитой от помех и специальными разъемами, которые надежно фиксируются в портах, обеспечивая стабильность соединения. Контакты кабеля имеют золотое покрытие, соответственно, не подвержены коррозии, так что с течением времени качество передачи не снижается из-за возникновения оксидной пленки. Кабель имеет гибкую синтетическую оболочку черного цвета, которая защищает его от внешних повреждений и обеспечивает изоляцию. Нейтральный цвет оболочки делает кабель менее заметным, сохраняя аккуратный вид подключаемого оборудования. Длина кабеля составляет 2 метра, что обеспечивает гибкость и удобство в размещении устройств относительно друг друга. Высококачественные материалы и тщательная сборка делают изделие надежным и долговечным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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