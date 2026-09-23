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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 3м серый (PP12-3M) купить с доставкой в Москве
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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 3м серый (PP12-3M)

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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 3м серый (PP12-3M) - фото 1
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 3м серый (PP12-3M) - фото 2
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 3м серый (PP12-3M) - фото 3
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 3м серый (PP12-3M) - фото 4
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 3м серый (PP12-3M) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
3 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
RJ45
  • Патч-корд Cablexpert UTP 5e 3м серый (PP12-3M) - фото 1
  • Патч-корд Cablexpert UTP 5e 3м серый (PP12-3M) - фото 2
  • Патч-корд Cablexpert UTP 5e 3м серый (PP12-3M) - фото 3
  • Патч-корд Cablexpert UTP 5e 3м серый (PP12-3M) - фото 4
  • Патч-корд Cablexpert UTP 5e 3м серый (PP12-3M) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-79%
85 руб.  400 руб. 
Начислим 7 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 486268
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 3м серый (PP12-3M)
85 руб. -79%
400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
3 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х3
Вес, г.
70

Описание товара Патч-корд Cablexpert UTP 5e 3м серый (PP12-3M)

3-метровый патч-корд Cablexpert PP12-3M – изделие профессионального класса, которое поможет вам гарантировать необходимый уровень качества обмена данными. Кабель UTP, использованный при производстве патч-корда, базируется на проводниках из омедненного алюминия. Патч-корд обладает прочной, но гибкой изоляцией. Стоит отметить и высокий уровень качества используемых коннекторов. Патч-корд Cablexpert PP12-3M соответствует категории 5e. Кабели такой категории рассчитаны на скорость сетевого соединения 1 Гбит/с.

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert UTP 5e 3м серый (PP12-3M)




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
3 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
3-метровый патч-корд Cablexpert PP12-3M – изделие профессионального класса, которое поможет вам гарантировать необходимый уровень качества обмена данными. Кабель UTP, использованный при производстве патч-корда, базируется на проводниках из омедненного алюминия. Патч-корд обладает прочной, но гибкой изоляцией. Стоит отметить и высокий уровень качества используемых коннекторов. Патч-корд Cablexpert PP12-3M соответствует категории 5e. Кабели такой категории рассчитаны на скорость сетевого соединения 1 Гбит/с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Патч-корд Cablexpert UTP 5e 3м серый (PP12-3M) – стоимость товара 85 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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