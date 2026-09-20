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Док-станция UGREEN CM512-15598 Space Gray (15598) купить с доставкой в Москве
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Док-станция UGREEN CM512-15598 Space Gray (15598)

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Док-станция UGREEN CM512-15598 Space Gray (15598) - фото 1
Док-станция UGREEN CM512-15598 Space Gray (15598) - фото 2
Док-станция UGREEN CM512-15598 Space Gray (15598) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Док-станция
  • Док-станция UGREEN CM512-15598 Space Gray (15598) - фото 1
  • Док-станция UGREEN CM512-15598 Space Gray (15598) - фото 2
  • Док-станция UGREEN CM512-15598 Space Gray (15598) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
2 300 руб.  3 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 677207
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Док-станция
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х5
Вес, г.
165

Описание товара Док-станция UGREEN CM512-15598 Space Gray (15598)

Благодаря концентратору Ugreen CM512 вы сможете подключить к своему ноутбуку самые разные устройства! На его корпусе имеется разъем HDMI для вывода изображения с ноутбука на 4К монитор. При помощи 3 портов USB 3.0 вы сможете подключать к ноутбуку флеш-накопители, кабели для синхронизации смартфона и многое другое. Порт USB-C поддерживает зарядку по стандарту Power Delivery. И также, хаб имеет интерфейс Gigabit Ethernet, предназначенный для сетевого кабеля. Удобное и компактное устройство! Вы обязательно оцените по достоинству удобство и функциональность данного хаба! Изящный, компактный и функциональный, он позволит вам организовать порядок на вашем рабочем столе, обеспечив ваш лэптоп необходимым минимальным функционалом. Мульти Хаб Ugreen CM512 — минималистичный, но при этом очень универсальный хаб. В нём имеются самые необходимые интерфейсы для работы и нет ни одной лишней детали.

Отзывы о товаре Док-станция UGREEN CM512-15598 Space Gray (15598)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Док-станция
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря концентратору Ugreen CM512 вы сможете подключить к своему ноутбуку самые разные устройства! На его корпусе имеется разъем HDMI для вывода изображения с ноутбука на 4К монитор. При помощи 3 портов USB 3.0 вы сможете подключать к ноутбуку флеш-накопители, кабели для синхронизации смартфона и многое другое. Порт USB-C поддерживает зарядку по стандарту Power Delivery. И также, хаб имеет интерфейс Gigabit Ethernet, предназначенный для сетевого кабеля. Удобное и компактное устройство! Вы обязательно оцените по достоинству удобство и функциональность данного хаба! Изящный, компактный и функциональный, он позволит вам организовать порядок на вашем рабочем столе, обеспечив ваш лэптоп необходимым минимальным функционалом. Мульти Хаб Ugreen CM512 — минималистичный, но при этом очень универсальный хаб. В нём имеются самые необходимые интерфейсы для работы и нет ни одной лишней детали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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