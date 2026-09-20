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Характеристики
Тип товара
Док-станция
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
2 300 руб.
3 350
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 677207
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Описание товара Док-станция UGREEN CM512-15598 Space Gray (15598)
Благодаря концентратору Ugreen CM512 вы сможете подключить к своему ноутбуку самые разные устройства! На его корпусе имеется разъем HDMI для вывода изображения с ноутбука на 4К монитор. При помощи 3 портов USB 3.0 вы сможете подключать к ноутбуку флеш-накопители, кабели для синхронизации смартфона и многое другое. Порт USB-C поддерживает зарядку по стандарту Power Delivery. И также, хаб имеет интерфейс Gigabit Ethernet, предназначенный для сетевого кабеля. Удобное и компактное устройство! Вы обязательно оцените по достоинству удобство и функциональность данного хаба! Изящный, компактный и функциональный, он позволит вам организовать порядок на вашем рабочем столе, обеспечив ваш лэптоп необходимым минимальным функционалом. Мульти Хаб Ugreen CM512 — минималистичный, но при этом очень универсальный хаб. В нём имеются самые необходимые интерфейсы для работы и нет ни одной лишней детали.
Благодаря концентратору Ugreen CM512 вы сможете подключить к своему ноутбуку самые разные устройства! На его корпусе имеется разъем HDMI для вывода изображения с ноутбука на 4К монитор. При помощи 3 портов USB 3.0 вы сможете подключать к ноутбуку флеш-накопители, кабели для синхронизации смартфона и многое другое. Порт USB-C поддерживает зарядку по стандарту Power Delivery. И также, хаб имеет интерфейс Gigabit Ethernet, предназначенный для сетевого кабеля. Удобное и компактное устройство! Вы обязательно оцените по достоинству удобство и функциональность данного хаба! Изящный, компактный и функциональный, он позволит вам организовать порядок на вашем рабочем столе, обеспечив ваш лэптоп необходимым минимальным функционалом. Мульти Хаб Ugreen CM512 — минималистичный, но при этом очень универсальный хаб. В нём имеются самые необходимые интерфейсы для работы и нет ни одной лишней детали.
Док-станция UGREEN CM512-15598 Space Gray (15598) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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