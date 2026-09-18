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Характеристики
Тип товара
Разветвитель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 329696
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Описание товара Хаб-разветвитель USB Satechi Type-C Dual Multimedia Adapter Space Grey ST-TCDMMAM
Компактный переходник с различными интерфейсами, который позволит значительно расширить функциональность MacBook. Обладает малыми размерами и прочным корпусом из алюминия. Оптимальные размеры и продуманная эргономика дают возможность одновременно задействовать все разъемы адаптера, а также исключают скольжение на рабочем столе. Каждый интерфейс HDMI поддерживает разрешение 4K при частоте обновления 60 Гц и 30 Гц. В адаптере также предусмотрены слоты для карт памяти SD и MicroSD, два разъема USB 3.0 для подключения периферии и интерфейс Ethernet. В модели предусмотрен сквозной порт USB-C для питания MacBook, а его мощность достигает 60 Вт.
Компактный переходник с различными интерфейсами, который позволит значительно расширить функциональность MacBook. Обладает малыми размерами и прочным корпусом из алюминия. Оптимальные размеры и продуманная эргономика дают возможность одновременно задействовать все разъемы адаптера, а также исключают скольжение на рабочем столе. Каждый интерфейс HDMI поддерживает разрешение 4K при частоте обновления 60 Гц и 30 Гц. В адаптере также предусмотрены слоты для карт памяти SD и MicroSD, два разъема USB 3.0 для подключения периферии и интерфейс Ethernet. В модели предусмотрен сквозной порт USB-C для питания MacBook, а его мощность достигает 60 Вт.
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