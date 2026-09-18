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Переходник Buro BHP RET TPC-HDM USB Type-C (m) HDMI (f) USB 3.0 A(f) USB Type-C (f) белый купить с доставкой в Москве
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Переходник Buro BHP RET TPC-HDM USB Type-C (m) HDMI (f) USB 3.0 A(f) USB Type-C (f) белый

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Переходник Buro BHP RET TPC-HDM USB Type-C (m) HDMI (f) USB 3.0 A(f) USB Type-C (f) белый - фото 1
Переходник Buro BHP RET TPC-HDM USB Type-C (m) HDMI (f) USB 3.0 A(f) USB Type-C (f) белый - фото 2
Переходник Buro BHP RET TPC-HDM USB Type-C (m) HDMI (f) USB 3.0 A(f) USB Type-C (f) белый - фото 3
Переходник Buro BHP RET TPC-HDM USB Type-C (m) HDMI (f) USB 3.0 A(f) USB Type-C (f) белый - фото 4
Переходник Buro BHP RET TPC-HDM USB Type-C (m) HDMI (f) USB 3.0 A(f) USB Type-C (f) белый - фото 5
Переходник Buro BHP RET TPC-HDM USB Type-C (m) HDMI (f) USB 3.0 A(f) USB Type-C (f) белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходник
  • Переходник Buro BHP RET TPC-HDM USB Type-C (m) HDMI (f) USB 3.0 A(f) USB Type-C (f) белый - фото 1
  • Переходник Buro BHP RET TPC-HDM USB Type-C (m) HDMI (f) USB 3.0 A(f) USB Type-C (f) белый - фото 2
  • Переходник Buro BHP RET TPC-HDM USB Type-C (m) HDMI (f) USB 3.0 A(f) USB Type-C (f) белый - фото 3
  • Переходник Buro BHP RET TPC-HDM USB Type-C (m) HDMI (f) USB 3.0 A(f) USB Type-C (f) белый - фото 4
  • Переходник Buro BHP RET TPC-HDM USB Type-C (m) HDMI (f) USB 3.0 A(f) USB Type-C (f) белый - фото 5
  • Переходник Buro BHP RET TPC-HDM USB Type-C (m) HDMI (f) USB 3.0 A(f) USB Type-C (f) белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
1 610 руб.  3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323458
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Переходник
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
33

Описание товара Переходник Buro BHP RET TPC-HDM USB Type-C (m) HDMI (f) USB 3.0 A(f) USB Type-C (f) белый

Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.

Отзывы о товаре Переходник Buro BHP RET TPC-HDM USB Type-C (m) HDMI (f) USB 3.0 A(f) USB Type-C (f) белый




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Переходник
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переходник Buro BHP RET TPC-HDM USB Type-C (m) HDMI (f) USB 3.0 A(f) USB Type-C (f) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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