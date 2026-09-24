USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%2 790 руб. 4 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655216
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х2
Вес, г.
113
Описание товара USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G)
Вы ищете надежный инструмент, который поможет вам работать более эффективно? Док-станция Baseus CAHUB-CX0G - это идеальное решение для ваших нужд! Целых 5 доступных портов, возможность быстрой зарядки ваших устройств, поддержка разрешения 4K HD и высокоскоростная передача данных до 5 ГБ / с - проверьте, что еще вы получаете! Изделие также чрезвычайно прочно, и благодаря его компактным размерам вы всегда можете носить его с собой.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Вы ищете надежный инструмент, который поможет вам работать более эффективно? Док-станция Baseus CAHUB-CX0G - это идеальное решение для ваших нужд! Целых 5 доступных портов, возможность быстрой зарядки ваших устройств, поддержка разрешения 4K HD и высокоскоростная передача данных до 5 ГБ / с - проверьте, что еще вы получаете! Изделие также чрезвычайно прочно, и благодаря его компактным размерам вы всегда можете носить его с собой.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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