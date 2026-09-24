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Характеристики
Тип товара
Концентратор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
17 100 руб.
21 890
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660386
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Описание товара Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213)
Многофункциональная док-станция Baseus Metal Gleam 12 в 1 с концентратором Type-C серого цвета. Занятие портов ноутбуков, ПК и т. д, или отсутствие на нем нужных нам портов одна из проблем, с которой может столкнуться любой человек, а для одновременного использования нескольких устройств нам необходимо устройство, имеющее несколько портов. USB-концентратор является решением для этой ситуации, и компания Baseus, которая является активной компанией в области различных аксессуаров, выпустила 12-портовый концентратор Baseus Metal Gleam Multifunctional Type-C 100 Вт. Наличие различных портов, высокая эффективность и скорость передачи данных — одни из ярких особенностей этого продукта, которые мы и рассмотрим вместе.
Многофункциональная док-станция Baseus Metal Gleam 12 в 1 с концентратором Type-C серого цвета. Занятие портов ноутбуков, ПК и т. д, или отсутствие на нем нужных нам портов одна из проблем, с которой может столкнуться любой человек, а для одновременного использования нескольких устройств нам необходимо устройство, имеющее несколько портов. USB-концентратор является решением для этой ситуации, и компания Baseus, которая является активной компанией в области различных аксессуаров, выпустила 12-портовый концентратор Baseus Metal Gleam Multifunctional Type-C 100 Вт. Наличие различных портов, высокая эффективность и скорость передачи данных — одни из ярких особенностей этого продукта, которые мы и рассмотрим вместе.
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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