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Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) купить с доставкой в Москве
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Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213)

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Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 1
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 2
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 3
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 4
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 5
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 6
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 7
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 8
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 9
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 10
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 11
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 12
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 13
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 14
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 15
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 16
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 17
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 18
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 19
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 20
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 21
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 22
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 23
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 24
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 25
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 26
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 27
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 28
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 29
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 30
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 31
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 32
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 33
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 34
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 35
Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Концентратор
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 1
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 2
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 3
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 4
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 5
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 6
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 7
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 8
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 9
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 10
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 11
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 12
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 13
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 14
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 15
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 16
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 17
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 18
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 19
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 20
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 21
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 22
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 23
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 24
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 25
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 26
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 27
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 28
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 29
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 30
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 31
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 32
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 33
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 34
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 35
  • Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
17 100 руб.  21 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660386
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Концентратор
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
50

Описание товара Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213)

Многофункциональная док-станция Baseus Metal Gleam 12 в 1 с концентратором Type-C серого цвета. Занятие портов ноутбуков, ПК и т. д, или отсутствие на нем нужных нам портов одна из проблем, с которой может столкнуться любой человек, а для одновременного использования нескольких устройств нам необходимо устройство, имеющее несколько портов. USB-концентратор является решением для этой ситуации, и компания Baseus, которая является активной компанией в области различных аксессуаров, выпустила 12-портовый концентратор Baseus Metal Gleam Multifunctional Type-C 100 Вт. Наличие различных портов, высокая эффективность и скорость передачи данных — одни из ярких особенностей этого продукта, которые мы и рассмотрим вместе.

Отзывы о товаре Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Концентратор
Описание
Многофункциональная док-станция Baseus Metal Gleam 12 в 1 с концентратором Type-C серого цвета. Занятие портов ноутбуков, ПК и т. д, или отсутствие на нем нужных нам портов одна из проблем, с которой может столкнуться любой человек, а для одновременного использования нескольких устройств нам необходимо устройство, имеющее несколько портов. USB-концентратор является решением для этой ситуации, и компания Baseus, которая является активной компанией в области различных аксессуаров, выпустила 12-портовый концентратор Baseus Metal Gleam Multifunctional Type-C 100 Вт. Наличие различных портов, высокая эффективность и скорость передачи данных — одни из ярких особенностей этого продукта, которые мы и рассмотрим вместе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Хаб Baseus Metal Gleam Series 12-in-1 Docking Station Gray (WKWG020213) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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