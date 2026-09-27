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Адаптер Satechi Type-C to HDMI 4K 60HZ Silver купить с доставкой в Москве
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Адаптер Satechi Type-C to HDMI 4K 60HZ Silver

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Адаптер Satechi Type-C to HDMI 4K 60HZ Silver - фото 1
Адаптер Satechi Type-C to HDMI 4K 60HZ Silver - фото 2
Адаптер Satechi Type-C to HDMI 4K 60HZ Silver - фото 3
Адаптер Satechi Type-C to HDMI 4K 60HZ Silver - фото 4
Адаптер Satechi Type-C to HDMI 4K 60HZ Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер Satechi Type-C to HDMI 4K 60HZ Silver - фото 1
  • Адаптер Satechi Type-C to HDMI 4K 60HZ Silver - фото 2
  • Адаптер Satechi Type-C to HDMI 4K 60HZ Silver - фото 3
  • Адаптер Satechi Type-C to HDMI 4K 60HZ Silver - фото 4
  • Адаптер Satechi Type-C to HDMI 4K 60HZ Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 227029
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Характеристики

Бренд
SATECHI
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
40

Описание товара Адаптер Satechi Type-C to HDMI 4K 60HZ Silver

Satechi Aluminum Type-C to HDMI представляет собой адаптер для подключения дополнительного монитора или телевизора. Адаптер имеет маленькие размеры и удобен в хранении и использовании. Алюминиевый корпус в сочетании с плотной оплеткой кабеля обеспечит долгий срок службы без поломок.

Отзывы о товаре Адаптер Satechi Type-C to HDMI 4K 60HZ Silver




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Характеристики
Бренд
SATECHI
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Satechi Aluminum Type-C to HDMI представляет собой адаптер для подключения дополнительного монитора или телевизора. Адаптер имеет маленькие размеры и удобен в хранении и использовании. Алюминиевый корпус в сочетании с плотной оплеткой кабеля обеспечит долгий срок службы без поломок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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