Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Концентратор-USB (HUB) 4 в 1, 4xUSB 3.0 UGREENРасширенный USB-C хаб. Тонкий USB-C хаб-адаптер устраняет несовместимость между устройствами, использующими интерфейсы USB-A и USB-C, и позволяет подключать старые устройства к новому ноутбуку с интерфейсом USB C, а также расширяет одиночный C-порт или thunderbolt 3 порт до 4-х стандартных USB 3.0 портов. Высокая скорость 5 Гбит / с USB C хаб - концентратор данных с 4 портами поддерживает сверхбыструю передачу данных до 5 Гбит/с, что в 10 раз быстрее, чем при использовании USB 2.0 (480 Мбит/с). Это позволяет передавать HD фильмы или большие файлы всего за несколько секунд. Поддержка устройств Android с интерфейсом OTG Позволяет подключать дополнительные аксессуары к устройствам с поддержкой USB C OTG, например к Samsung S10/9/8, Note 10/9/8, LG V50/40/30, Huawei Mate 20 и другим.
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