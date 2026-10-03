Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH400 4порт. черный
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Характеристики
Описание товара Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH400 4порт. черный
Адаптеры и USB-концентраторы от TP-Link — это надежное и удобное решение для расширения USB-разъемов на вашем устройстве. Данный концентратор оснащен четырьмя USB-портами, что позволяет подключать сразу несколько периферийных устройств одновременно, будь то клавиатура, мышь, флеш-накопители или другие гаджеты. Компактный и стильный дизайн устройства делает его идеальным выбором для использования как дома, так и в офисе. Благодаря бренду TP-Link, который зарекомендовал себя как производитель качественной электроники, вы можете быть уверены в надежности и долговечности работы вашего нового USB-концентратора. Простой в использовании и совместимый с большинством операционных систем, этот концентратор не требует дополнительной установки драйверов. Просто подключите его к вашему устройству, и он готов к работе. Подходит как для ноутбуков, так и для стационарных компьютеров, обеспечивая вам гибкость и удобство в работе с несколькими устройствами одновременно.
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