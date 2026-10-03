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Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH400 4порт. черный купить с доставкой в Москве
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Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH400 4порт. черный

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Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH400 4порт. черный - фото 1
Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH400 4порт. черный - фото 2
Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH400 4порт. черный - фото 3
Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH400 4порт. черный - фото 4
Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH400 4порт. черный - фото 5
Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH400 4порт. черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Концентратор
  • Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH400 4порт. черный - фото 1
  • Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH400 4порт. черный - фото 2
  • Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH400 4порт. черный - фото 3
  • Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH400 4порт. черный - фото 4
  • Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH400 4порт. черный - фото 5
  • Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH400 4порт. черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%
930 руб.  2 400 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 325237
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH400 4порт. черный
930 руб. -61%
2 400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Концентратор
Интерфейсы
USB 3.0
Количество портов USB
4
Особенности
витой кабель
Питание
через USB
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
110

Описание товара Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH400 4порт. черный

Адаптеры и USB-концентраторы от TP-Link — это надежное и удобное решение для расширения USB-разъемов на вашем устройстве. Данный концентратор оснащен четырьмя USB-портами, что позволяет подключать сразу несколько периферийных устройств одновременно, будь то клавиатура, мышь, флеш-накопители или другие гаджеты. Компактный и стильный дизайн устройства делает его идеальным выбором для использования как дома, так и в офисе. Благодаря бренду TP-Link, который зарекомендовал себя как производитель качественной электроники, вы можете быть уверены в надежности и долговечности работы вашего нового USB-концентратора. Простой в использовании и совместимый с большинством операционных систем, этот концентратор не требует дополнительной установки драйверов. Просто подключите его к вашему устройству, и он готов к работе. Подходит как для ноутбуков, так и для стационарных компьютеров, обеспечивая вам гибкость и удобство в работе с несколькими устройствами одновременно.

Отзывы о товаре Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH400 4порт. черный




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Концентратор
Интерфейсы
USB 3.0
Количество портов USB
4
Особенности
витой кабель
Питание
через USB
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптеры и USB-концентраторы от TP-Link — это надежное и удобное решение для расширения USB-разъемов на вашем устройстве. Данный концентратор оснащен четырьмя USB-портами, что позволяет подключать сразу несколько периферийных устройств одновременно, будь то клавиатура, мышь, флеш-накопители или другие гаджеты. Компактный и стильный дизайн устройства делает его идеальным выбором для использования как дома, так и в офисе. Благодаря бренду TP-Link, который зарекомендовал себя как производитель качественной электроники, вы можете быть уверены в надежности и долговечности работы вашего нового USB-концентратора. Простой в использовании и совместимый с большинством операционных систем, этот концентратор не требует дополнительной установки драйверов. Просто подключите его к вашему устройству, и он готов к работе. Подходит как для ноутбуков, так и для стационарных компьютеров, обеспечивая вам гибкость и удобство в работе с несколькими устройствами одновременно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH400 4порт. черный - стоимость товара 930 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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