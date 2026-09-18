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Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-B 4порт. черный купить с доставкой в Москве
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Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-B 4порт. черный

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Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-B 4порт. черный - фото 1
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-B 4порт. черный - фото 2
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-B 4порт. черный - фото 3
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-B 4порт. черный - фото 4
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-B 4порт. черный - фото 5
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-B 4порт. черный - фото 6
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-B 4порт. черный - фото 7
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-B 4порт. черный - фото 8
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-B 4порт. черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб-разветвитель
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-B 4порт. черный - фото 1
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-B 4порт. черный - фото 2
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-B 4порт. черный - фото 3
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-B 4порт. черный - фото 4
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-B 4порт. черный - фото 5
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-B 4порт. черный - фото 6
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-B 4порт. черный - фото 7
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-B 4порт. черный - фото 8
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-B 4порт. черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
770 руб.  1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325164
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Хаб-разветвитель
Интерфейсы
USB-C
Количество портов USB
4
Особенности
длина шнура 20 см
Питание
через USB
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
127

Описание товара Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-B 4порт. черный

USB-разветвитель Digma HUB-4U2.0-UC-B предусматривает возможность организации подключения до 4-х устройств. Он оборудован 4-мя стандартными разъемами USB 2.0 и используется для синхронизации с необходимым оборудованием посредством интерфейса USB Type-C. Максимальная скорость передачи данных достигает показателя 480 Мбит/сек. Корпус Digma HUB-4U2.0-UC-B выполнен из прочных материалов и характеризуется компактными размерами. Металлическая конструкция разъемов гарантирует устойчивость к повреждениям. Длина кабеля составляет 20 см.

Отзывы о товаре Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-B 4порт. черный




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Хаб-разветвитель
Интерфейсы
USB-C
Количество портов USB
4
Особенности
длина шнура 20 см
Питание
через USB
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
USB-разветвитель Digma HUB-4U2.0-UC-B предусматривает возможность организации подключения до 4-х устройств. Он оборудован 4-мя стандартными разъемами USB 2.0 и используется для синхронизации с необходимым оборудованием посредством интерфейса USB Type-C. Максимальная скорость передачи данных достигает показателя 480 Мбит/сек. Корпус Digma HUB-4U2.0-UC-B выполнен из прочных материалов и характеризуется компактными размерами. Металлическая конструкция разъемов гарантирует устойчивость к повреждениям. Длина кабеля составляет 20 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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