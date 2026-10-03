Хаб-разветвитель USB Defender Quadro Promt USB 4-ports 83200
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Характеристики
Тип товара
Адаптар
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%460 руб. 840 руб.
В наличии
Код товара: 329654
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460 руб. -45%
840 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптар
Интерфейсы
4 x USB 2.0 Type-A, разъем для адаптера питания
Количество портов USB
4
Особенности
съемный USB-кабель длиной 82 см в комплекте, световой индикатор активности, степень защиты IP20.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
90
Описание товара Хаб-разветвитель USB Defender Quadro Promt USB 4-ports 83200
Портативный четырехпортовый USB-разветвитель стандарта USB 2.0. Устройство выделяется своей конструкцией со съемным соединительным кабелем длиной 82 см, что делает его крайне удобным для транспортировки в сумке для ноутбука. Хаб снабжен световым индикатором работы и специальным разъемом для внешнего адаптера питания, что позволяет стабильно работать с энергоемкими устройствами.
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Бренд
Тип товара
Адаптар
Интерфейсы
4 x USB 2.0 Type-A, разъем для адаптера питания
Количество портов USB
4
Особенности
съемный USB-кабель длиной 82 см в комплекте, световой индикатор активности, степень защиты IP20.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Портативный четырехпортовый USB-разветвитель стандарта USB 2.0. Устройство выделяется своей конструкцией со съемным соединительным кабелем длиной 82 см, что делает его крайне удобным для транспортировки в сумке для ноутбука. Хаб снабжен световым индикатором работы и специальным разъемом для внешнего адаптера питания, что позволяет стабильно работать с энергоемкими устройствами.
Хаб-разветвитель USB Defender Quadro Promt USB 4-ports 83200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 460 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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