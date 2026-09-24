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Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554) купить с доставкой в Москве
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Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554)

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Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554) - фото 1
Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554) - фото 2
Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554) - фото 3
Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554) - фото 4
Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554) - фото 5
Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554) - фото 6
Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554) - фото 7
Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554) - фото 8
Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554) - фото 1
  • Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554) - фото 2
  • Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554) - фото 3
  • Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554) - фото 4
  • Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554) - фото 5
  • Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554) - фото 6
  • Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554) - фото 7
  • Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554) - фото 8
  • Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656273
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
75

Описание товара Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554)

Док-станция UGREEN CM475 с разъемом подключения к компьютеру USB-A. Всего портов USB 4: USB-A 3, USB-С 1. Функция LAN-адаптера. Совместимость: устройства на Windows, Macbook.

Отзывы о товаре Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Описание
Док-станция UGREEN CM475 с разъемом подключения к компьютеру USB-A. Всего портов USB 4: USB-A 3, USB-С 1. Функция LAN-адаптера. Совместимость: устройства на Windows, Macbook.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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