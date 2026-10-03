Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH720 7порт. черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%3 280 руб. 5 210 руб.
В наличии
Код товара: 325092
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 280 руб. -37%
5 210 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х9
Вес, г.
530
Описание товара Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH720 7порт. черный
Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH720 7порт. черный
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH720 7порт. черный
Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH720 7порт. черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3280 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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