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Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH720 7порт. черный купить с доставкой в Москве
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Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH720 7порт. черный

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Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH720 7порт. черный - фото 1
Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH720 7порт. черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH720 7порт. черный - фото 1
  • Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH720 7порт. черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
3 280 руб.  5 210 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 325092
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH720 7порт. черный
3 280 руб. -37%
5 210 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х9
Вес, г.
530

Описание товара Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH720 7порт. черный

Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH720 7порт. черный

Отзывы о товаре Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH720 7порт. черный




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Характеристики
Бренд
TP-link
Страна производитель
Китай
Описание
Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH720 7порт. черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Хаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH720 7порт. черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3280 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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