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Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара USB-концентратор D-Link DUB-1325/A1A
Концентратор с разъемом USB 3.0 DUB-1325 позволяет подключить до трех периферийных USB-устройств к портативному или настольному компьютеру, а также установить карты SD и microSD в соответствующие слоты. Данный концентратор обеспечивает возможность использования двух дополнительных портов USB 3.0 и одного порта USB Type-C для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-1325 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с. Концентратор DUB-1325 оснащен слотами для карт SD и microSD. Данные слоты позволяют одновременно работать с данными с двух карт памяти. Для установки DUB-1325 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить DUB-1325 к компьютеру, а при необходимости дополнительно подключить адаптер питания к DUB-1325.
Концентратор с разъемом USB 3.0 DUB-1325 позволяет подключить до трех периферийных USB-устройств к портативному или настольному компьютеру, а также установить карты SD и microSD в соответствующие слоты. Данный концентратор обеспечивает возможность использования двух дополнительных портов USB 3.0 и одного порта USB Type-C для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-1325 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с. Концентратор DUB-1325 оснащен слотами для карт SD и microSD. Данные слоты позволяют одновременно работать с данными с двух карт памяти. Для установки DUB-1325 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить DUB-1325 к компьютеру, а при необходимости дополнительно подключить адаптер питания к DUB-1325.
USB-концентратор D-Link DUB-1325/A1A - по цене 3700 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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