USB-концентратор Defender Quadro Swift USB 2.0 83203
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Характеристики
Тип товара
Разветвитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%600 руб. 1 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 474572
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Разветвитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х2х1
Вес, г.
40
Описание товара USB-концентратор Defender Quadro Swift USB 2.0 83203
Компактный 7-портовый мини-хаб. Поддерживает режим «горячей» замены. Предназначен для подключения периферийных устройств к ПК. Для работы не требуются дополнительные драйверы. Поддерживает USB накопители. Возможность заряжать аккумуляторы через USB-соединение даже при выключенном компьютере (при подключенном блоке питания). Токовая защита портов USB.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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