Top.Mail.Ru
USB-концентратор 5bites HB27-203PBK USB 7 ports Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

USB-концентратор 5bites HB27-203PBK USB 7 ports Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
USB-концентратор 5bites HB27-203PBK USB 7 ports Black - фото 1
USB-концентратор 5bites HB27-203PBK USB 7 ports Black - фото 2
USB-концентратор 5bites HB27-203PBK USB 7 ports Black - фото 3
USB-концентратор 5bites HB27-203PBK USB 7 ports Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • USB-концентратор 5bites HB27-203PBK USB 7 ports Black - фото 1
  • USB-концентратор 5bites HB27-203PBK USB 7 ports Black - фото 2
  • USB-концентратор 5bites HB27-203PBK USB 7 ports Black - фото 3
  • USB-концентратор 5bites HB27-203PBK USB 7 ports Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
970 руб.  1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474559
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
5bites
Тип товара
Хаб
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х2х1
Вес, г.
210

Описание товара USB-концентратор 5bites HB27-203PBK USB 7 ports Black

Версия USB: 2.0 480MBPS, ?Внешние порты: 7*USB2.0, ?Дополнительное питание: внешний блок питания 5В-2А (в комплекте), ?Длина шнура блока питания (м): 1, ?Материал корпуса: пластик, ?Особенности: индивидуальные переключатели питания с индикацией для каждого USB-порта, встроенный USB-кабель, ?Цвет: черный, ?Системные требования: Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS 10.2, Linux.

Отзывы о товаре USB-концентратор 5bites HB27-203PBK USB 7 ports Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
5bites
Тип товара
Хаб
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Версия USB: 2.0 480MBPS, ?Внешние порты: 7*USB2.0, ?Дополнительное питание: внешний блок питания 5В-2А (в комплекте), ?Длина шнура блока питания (м): 1, ?Материал корпуса: пластик, ?Особенности: индивидуальные переключатели питания с индикацией для каждого USB-порта, встроенный USB-кабель, ?Цвет: черный, ?Системные требования: Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS 10.2, Linux.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


USB-концентратор 5bites HB27-203PBK USB 7 ports Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...