USB-хаб Satechi Aluminum Pro Hub для Macbook Pro (USB-C). Порты: HDMI, Thunderbolt 3, USB Type-C, SD, microSD, 2 x USB 3.0. Цвет серый космос.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%5 660 руб. 8 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 657403
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB Type-C
Количество портов USB
4
Особенности
поддержка стандарта быстрой зарядки PD с мощностью до 87 Вт
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
80
Описание товара USB-хаб Satechi Aluminum Pro Hub для Macbook Pro (USB-C). Порты: HDMI, Thunderbolt 3, USB Type-C, SD, microSD, 2 x USB 3.0. Цвет серый космос.
USB-хаб для Macbook Pro (USB-C). Порты: HDMI, Thunderbolt 3, USB Type-C, SD, microSD, 2 x USB 3.0.
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Бренд
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB Type-C
Количество портов USB
4
Особенности
поддержка стандарта быстрой зарядки PD с мощностью до 87 Вт
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
USB-хаб для Macbook Pro (USB-C). Порты: HDMI, Thunderbolt 3, USB Type-C, SD, microSD, 2 x USB 3.0.
USB-хаб Satechi Aluminum Pro Hub для Macbook Pro (USB-C). Порты: HDMI, Thunderbolt 3, USB Type-C, SD, microSD, 2 x USB 3.0. Цвет серый космос. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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