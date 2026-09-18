Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U3.0-UC-G 4порт. серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U3.0-UC-G 4порт. серый
USB-разветвитель Digma HUB-4U3.0-UC-G выполнен в сером корпусе и станет незаменимым для пользователей мобильной техники, которые стремятся к расширению функционала устройства. Именно благодаря этой стыковочной станции вы сможете подключать к своему смартфону накопители памяти, компьютерные мыши и даже клавиатуры, что позволит превратить мобильное устройство в полноценный компьютер и работать на нем., Конструкция разветвителя Digma HUB-4U3.0-UC-G предусматривает наличие четырех разъемов USB A 3.2 Gen1. особенность этих портов в поддержке пропускной способности на уровне 5 Гбит/с, что способствует увеличению скорости в процессе обмена информацией между устройствами. Для подключения к смартфону используется кабель длиной 20 см, позволяющий создать комфортное соединение. На его конце находится разъем USB Type C.
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