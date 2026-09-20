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Хаб-адаптер UGREEN CM498-15600 Space Gray (15600) купить с доставкой в Москве
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Хаб-адаптер UGREEN CM498-15600 Space Gray (15600)

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Хаб-адаптер UGREEN CM498-15600 Space Gray (15600) - фото 1
Хаб-адаптер UGREEN CM498-15600 Space Gray (15600) - фото 2
Хаб-адаптер UGREEN CM498-15600 Space Gray (15600) - фото 3
Хаб-адаптер UGREEN CM498-15600 Space Gray (15600) - фото 4
Хаб-адаптер UGREEN CM498-15600 Space Gray (15600) - фото 5
Хаб-адаптер UGREEN CM498-15600 Space Gray (15600) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб-адаптер UGREEN CM498-15600 Space Gray (15600) - фото 1
  • Хаб-адаптер UGREEN CM498-15600 Space Gray (15600) - фото 2
  • Хаб-адаптер UGREEN CM498-15600 Space Gray (15600) - фото 3
  • Хаб-адаптер UGREEN CM498-15600 Space Gray (15600) - фото 4
  • Хаб-адаптер UGREEN CM498-15600 Space Gray (15600) - фото 5
  • Хаб-адаптер UGREEN CM498-15600 Space Gray (15600) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
2 970 руб.  3 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656277
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х11
Вес, г.
310

Описание товара Хаб-адаптер UGREEN CM498-15600 Space Gray (15600)

Док-станция UGREEN предлагает широкий спектр возможностей подключения, включая порта HDMI, порт USB-C PD, порт передачи данных USB-C 5 Гбит/с и передачи данных USB-С. Наслаждайтесь двумя дисплеями с разрешением 4K при 60 Гц для эффективной межэкранной многозадачности и творческих рабочих процессов.

Отзывы о товаре Хаб-адаптер UGREEN CM498-15600 Space Gray (15600)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Описание
Док-станция UGREEN предлагает широкий спектр возможностей подключения, включая порта HDMI, порт USB-C PD, порт передачи данных USB-C 5 Гбит/с и передачи данных USB-С. Наслаждайтесь двумя дисплеями с разрешением 4K при 60 Гц для эффективной межэкранной многозадачности и творческих рабочих процессов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Хаб-адаптер UGREEN CM498-15600 Space Gray (15600) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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