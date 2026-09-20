Хаб-адаптер UGREEN CM498-15600 Space Gray (15600)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%2 970 руб. 3 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656277
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х11
Вес, г.
310
Описание товара Хаб-адаптер UGREEN CM498-15600 Space Gray (15600)
Док-станция UGREEN предлагает широкий спектр возможностей подключения, включая порта HDMI, порт USB-C PD, порт передачи данных USB-C 5 Гбит/с и передачи данных USB-С. Наслаждайтесь двумя дисплеями с разрешением 4K при 60 Гц для эффективной межэкранной многозадачности и творческих рабочих процессов.
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Док-станция UGREEN предлагает широкий спектр возможностей подключения, включая порта HDMI, порт USB-C PD, порт передачи данных USB-C 5 Гбит/с и передачи данных USB-С. Наслаждайтесь двумя дисплеями с разрешением 4K при 60 Гц для эффективной межэкранной многозадачности и творческих рабочих процессов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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