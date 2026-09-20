Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%3 700 руб. 5 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656276
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х4
Вес, г.
125
Описание товара Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375)
Док-станция UGREEN CM498-15375, USB-C to 2x USB 3.0 + 2x USB-C + HDMI (4K@60Hz) + RJ45 (Gigabit) + SD&TF + PD (100W), Space Gray используется не только для ноутбука, но и для ряда других портативных гаджетов: смартфоны, неттопы, планшеты и прочая мобильная электроника. С ее помощью можно заряжать устройства и передавать сигналы на внешние источники воспроизведения (например, встроенные в станцию колонки).
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Док-станция UGREEN CM498-15375, USB-C to 2x USB 3.0 + 2x USB-C + HDMI (4K@60Hz) + RJ45 (Gigabit) + SD&TF + PD (100W), Space Gray используется не только для ноутбука, но и для ряда других портативных гаджетов: смартфоны, неттопы, планшеты и прочая мобильная электроника. С ее помощью можно заряжать устройства и передавать сигналы на внешние источники воспроизведения (например, встроенные в станцию колонки).
Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375)