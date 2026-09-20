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Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375) купить с доставкой в Москве
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Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375)

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Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375) - фото 1
Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375) - фото 2
Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375) - фото 3
Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375) - фото 4
Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375) - фото 5
Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375) - фото 6
Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375) - фото 7
Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375) - фото 8
Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375) - фото 1
  • Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375) - фото 2
  • Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375) - фото 3
  • Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375) - фото 4
  • Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375) - фото 5
  • Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375) - фото 6
  • Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375) - фото 7
  • Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375) - фото 8
  • Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
3 700 руб.  5 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656276
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х4
Вес, г.
125

Описание товара Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375)

Док-станция UGREEN CM498-15375, USB-C to 2x USB 3.0 + 2x USB-C + HDMI (4K@60Hz) + RJ45 (Gigabit) + SD&amp;TF + PD (100W), Space Gray используется не только для ноутбука, но и для ряда других портативных гаджетов: смартфоны, неттопы, планшеты и прочая мобильная электроника. С ее помощью можно заряжать устройства и передавать сигналы на внешние источники воспроизведения (например, встроенные в станцию колонки).

Отзывы о товаре Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Описание
Док-станция UGREEN CM498-15375, USB-C to 2x USB 3.0 + 2x USB-C + HDMI (4K@60Hz) + RJ45 (Gigabit) + SD&amp;TF + PD (100W), Space Gray используется не только для ноутбука, но и для ряда других портативных гаджетов: смартфоны, неттопы, планшеты и прочая мобильная электроника. С ее помощью можно заряжать устройства и передавать сигналы на внешние источники воспроизведения (например, встроенные в станцию колонки).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Хаб-адаптер UGREEN CM498-15375 Space Gray (15375) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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