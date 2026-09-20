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Katatonia - Tonight's Decision (0801056807618) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Katatonia - Tonight's Decision (0801056807618) виниловая пластинка

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Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 1
Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 2
Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 3
Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 4
Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 5
Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 6
Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 7
Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 8
Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 9
Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 10
Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 11
Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 12
Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 13
Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 14
Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 15
Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Katatonia
Альбом (сингл)
Tonight's Decision
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 1
  • Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 2
  • Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 3
  • Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 4
  • Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 5
  • Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 6
  • Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 7
  • Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 8
  • Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 9
  • Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 10
  • Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 11
  • Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 12
  • Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 13
  • Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 14
  • Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 15
  • Katatonia - Tonight&#039;s Decision (0801056807618) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676319
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Характеристики

Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Peaceville
Barcode
[0801056807618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Katatonia
Альбом (сингл)
Tonight's Decision
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
For My Demons, Nothing, In Death, A Song, Had To (Leave), This Punishment, Right Into The Bliss, No Good Can Come Of This, Strained, A Darkness Coming, The Sea, D11 Black Session, Bonus Tracks D12 No Devotion, D13 Fractured
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Katatonia - Tonight's Decision (0801056807618) виниловая пластинка

"Tonight's Decision" - четвертый полноформатный альбом группы Katatonia, выпущенный в 1999 году на лейбле Peaceville Records. Он был переиздан в 2003 году с двумя бонус-треками. Примерно в это время группа находилась под влиянием не столько металла, сколько альтернативы, и Ренске приводил в пример Джеффа Бакли, чья песня "Nightmares by the Sea" была включена в этот альбом, а также группу Radiohead. Близкий друг Ренксе, Микаэль Окерфельдт из Opeth, присутствовал на записи, продюсировал и работал над идеями для вокальных треков релиза. Katatonia - шведская метал группа, образованная в Стокгольме в 1991 году Йонасом Ренксе и Андерсом Нюстрёмом. Группа начиналась как студийный дуэт, в котором они выражали свою любовь к дэт-металу. Растущая популярность заставила ребят добавить новых участников для живых выступлений, хотя за исключением основателей группы, состав проекта был постоянно меняющимся на протяжении 1990-х годов, в частности, в него на некоторое время входил Микаэль Акерфельдт из группы Opeth. После двух альбомов в стиле death/doom, «Dance of December Souls» (1993) и «Brave Murder Day» (1996), проблемы с голосовыми связками Ренксе в сочетании с новыми музыкальными влияниями увели группу от кричащего вокала дэт-метала к более традиционной, мелодичной форме хэви-метала. Группа выпустила еще два альбома, «Discouraged Ones» (1998) и «Tonight's Decision» (1999), после чего на все 2000-е годы установился стабильный состав квинтета. В этом составе группа выпустила еще четыре альбома: «Last Fair Deal Gone Down» (2001), «Viva Emptiness» (2003), «The Great Cold Distance» (2006) и «Night Is the New Day» (2009), при этом команда постепенно отходила от своего металлического звучания, добавляя со временем в свои работы более прогрессивные роковые нотки. Хотя в 2010-х годах состав группы снова начал меняться, Ренксе и Нюстрём сохранили свои позиции, и группа продолжила работу, выпустив девятый и десятый студийные альбомы, «Dead End Kings» (2012) и «The Fall of Hearts» (2016). Позднее группа вернулась в феврале 2019 года, выпустив одиннадцатый студийный альбом «City Burials» (2020) и двенадцатый полноформатник «Sky Void of Stars» (2023).



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Peaceville
Barcode
[0801056807618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Katatonia
Альбом (сингл)
Tonight's Decision
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
For My Demons, Nothing, In Death, A Song, Had To (Leave), This Punishment, Right Into The Bliss, No Good Can Come Of This, Strained, A Darkness Coming, The Sea, D11 Black Session, Bonus Tracks D12 No Devotion, D13 Fractured
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
"Tonight's Decision" - четвертый полноформатный альбом группы Katatonia, выпущенный в 1999 году на лейбле Peaceville Records. Он был переиздан в 2003 году с двумя бонус-треками. Примерно в это время группа находилась под влиянием не столько металла, сколько альтернативы, и Ренске приводил в пример Джеффа Бакли, чья песня "Nightmares by the Sea" была включена в этот альбом, а также группу Radiohead. Близкий друг Ренксе, Микаэль Окерфельдт из Opeth, присутствовал на записи, продюсировал и работал над идеями для вокальных треков релиза. Katatonia - шведская метал группа, образованная в Стокгольме в 1991 году Йонасом Ренксе и Андерсом Нюстрёмом. Группа начиналась как студийный дуэт, в котором они выражали свою любовь к дэт-металу. Растущая популярность заставила ребят добавить новых участников для живых выступлений, хотя за исключением основателей группы, состав проекта был постоянно меняющимся на протяжении 1990-х годов, в частности, в него на некоторое время входил Микаэль Акерфельдт из группы Opeth. После двух альбомов в стиле death/doom, «Dance of December Souls» (1993) и «Brave Murder Day» (1996), проблемы с голосовыми связками Ренксе в сочетании с новыми музыкальными влияниями увели группу от кричащего вокала дэт-метала к более традиционной, мелодичной форме хэви-метала. Группа выпустила еще два альбома, «Discouraged Ones» (1998) и «Tonight's Decision» (1999), после чего на все 2000-е годы установился стабильный состав квинтета. В этом составе группа выпустила еще четыре альбома: «Last Fair Deal Gone Down» (2001), «Viva Emptiness» (2003), «The Great Cold Distance» (2006) и «Night Is the New Day» (2009), при этом команда постепенно отходила от своего металлического звучания, добавляя со временем в свои работы более прогрессивные роковые нотки. Хотя в 2010-х годах состав группы снова начал меняться, Ренксе и Нюстрём сохранили свои позиции, и группа продолжила работу, выпустив девятый и десятый студийные альбомы, «Dead End Kings» (2012) и «The Fall of Hearts» (2016). Позднее группа вернулась в феврале 2019 года, выпустив одиннадцатый студийный альбом «City Burials» (2020) и двенадцатый полноформатник «Sky Void of Stars» (2023).


Теги товара: Limited Edition
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