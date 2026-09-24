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Joe Hisaishi - Brass Fantasia II (4988008091311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joe Hisaishi - Brass Fantasia II (4988008091311) виниловая пластинка

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Joe Hisaishi - Brass Fantasia II (4988008091311) виниловая пластинка - фото 1
Joe Hisaishi - Brass Fantasia II (4988008091311) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joe Hisaishi
Альбом (сингл)
Brass Fantasia II
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Hisaishi - Brass Fantasia II (4988008091311) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Hisaishi - Brass Fantasia II (4988008091311) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676279
Доставка в Москве
Загружаем...
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Joe Hisaishi - Brass Fantasia II (4988008091311) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Studio Ghibli
Barcode
[4988008091311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joe Hisaishi
Альбом (сингл)
Brass Fantasia II
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Mysterious Song (My Neighbor Totoro), To a Faraway Land. (Nausicaa of the Valley of the Wind), Castle in the Sky Laputa (Castle in the Sky Laputa), Memories of Gondor (Castle in the Sky Laputa), Distant Days (Nausicaa of the Valley of the Wind), Lily and Gigi (Kikis Delivery Service), Road of the Wind (My Neighbor Totoro), Flying Boatmen, Serbia March (Porco Rosso), Wind of the Times (Porco Rosso), Mothers Broom (Kikis Delivery Service)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Hisaishi - Brass Fantasia II (4988008091311) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Mysterious Song (My Neighbor Totoro), To a Faraway Land. (Nausicaa of the Valley of the Wind), Castle in the Sky Laputa (Castle in the Sky Laputa), Memories of Gondor (Castle in the Sky Laputa), Distant Days (Nausicaa of the Valley of the Wind), Lily and Gigi (Kikis Delivery Service), Road of the Wind (My Neighbor Totoro), Flying Boatmen, Serbia March (Porco Rosso), Wind of the Times (Porco Rosso), Mothers Broom (Kikis Delivery Service)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Joe Hisaishi - Brass Fantasia II (4988008091311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Studio Ghibli
Barcode
[4988008091311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joe Hisaishi
Альбом (сингл)
Brass Fantasia II
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Mysterious Song (My Neighbor Totoro), To a Faraway Land. (Nausicaa of the Valley of the Wind), Castle in the Sky Laputa (Castle in the Sky Laputa), Memories of Gondor (Castle in the Sky Laputa), Distant Days (Nausicaa of the Valley of the Wind), Lily and Gigi (Kikis Delivery Service), Road of the Wind (My Neighbor Totoro), Flying Boatmen, Serbia March (Porco Rosso), Wind of the Times (Porco Rosso), Mothers Broom (Kikis Delivery Service)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Mysterious Song (My Neighbor Totoro), To a Faraway Land. (Nausicaa of the Valley of the Wind), Castle in the Sky Laputa (Castle in the Sky Laputa), Memories of Gondor (Castle in the Sky Laputa), Distant Days (Nausicaa of the Valley of the Wind), Lily and Gigi (Kikis Delivery Service), Road of the Wind (My Neighbor Totoro), Flying Boatmen, Serbia March (Porco Rosso), Wind of the Times (Porco Rosso), Mothers Broom (Kikis Delivery Service)


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Hisaishi - Brass Fantasia II (4988008091311) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5210 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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