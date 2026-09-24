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Vangelis - Gift (8719262033511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Vangelis - Gift (8719262033511) виниловая пластинка

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Vangelis - Gift (8719262033511) виниловая пластинка - фото 1
Vangelis - Gift (8719262033511) виниловая пластинка - фото 2
Vangelis - Gift (8719262033511) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Vangelis
Альбом (сингл)
Gift…
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Vangelis - Gift (8719262033511) виниловая пластинка - фото 1
  • Vangelis - Gift (8719262033511) виниловая пластинка - фото 2
  • Vangelis - Gift (8719262033511) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676132
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Vangelis - Gift (8719262033511) виниловая пластинка
5 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Vangelis
Альбом (сингл)
Gift…
Трек-лист
Theme From The TV Series Cosmos (Heaven & Hell Third Movement), Pulstar, Page Of Life, Alpha, Sword Of Orion, The Motion Of The Stars, A Way, So Long Ago, So Clear, Heaven & Hell Part II (Excerpt), 12 OClock, The Will Of The Wind, Glorianna (Hymn A La Femme), Metallic Rain, Shine For Me, Intergalactic Radio Station
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vangelis - Gift (8719262033511) виниловая пластинка

Gift - это альбом-компиляция греческого электронного и нью-эйдж композитора Вангелиса, выпущенного BMG Records в 1996 году. В альбом вошли три трека, выпущенные дуэтом Jon and Vangelis, образованным вместе с Джоном Андерсоном.

Отзывы о товаре Vangelis - Gift (8719262033511) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Vangelis
Альбом (сингл)
Gift…
Трек-лист
Theme From The TV Series Cosmos (Heaven & Hell Third Movement), Pulstar, Page Of Life, Alpha, Sword Of Orion, The Motion Of The Stars, A Way, So Long Ago, So Clear, Heaven & Hell Part II (Excerpt), 12 OClock, The Will Of The Wind, Glorianna (Hymn A La Femme), Metallic Rain, Shine For Me, Intergalactic Radio Station
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Gift - это альбом-компиляция греческого электронного и нью-эйдж композитора Вангелиса, выпущенного BMG Records в 1996 году. В альбом вошли три трека, выпущенные дуэтом Jon and Vangelis, образованным вместе с Джоном Андерсоном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Vangelis - Gift (8719262033511) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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