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Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987 купить с доставкой в Москве
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Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987

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Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987 - фото 1
Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987 - фото 2
Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987 - фото 3
Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987 - фото 4
Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987 - фото 5
Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987 - фото 6
Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987 - фото 7
Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987 - фото 8
Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
  • Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987 - фото 1
  • Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987 - фото 2
  • Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987 - фото 3
  • Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987 - фото 4
  • Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987 - фото 5
  • Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987 - фото 6
  • Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987 - фото 7
  • Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987 - фото 8
  • Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
680 руб.  1 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675280
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
650

Описание товара Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987

Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987, интерфейс USB, для настольного компьютера, классическая конструкция, клавиш: 104

Отзывы о товаре Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Описание
Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987, интерфейс USB, для настольного компьютера, классическая конструкция, клавиш: 104
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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