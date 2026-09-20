Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%680 руб. 1 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675280
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
650
Описание товара Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987
Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987, интерфейс USB, для настольного компьютера, классическая конструкция, клавиш: 104
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитКлавиатура Oklick105M черный USB (1678092)
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитКлавиатура Oklick115M черный (1678098)
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитКлавиатура + мышь Gembird KBS-9050L
-
В наличииЦена 690 руб. 960 руб.173 руб. в СплитКлавиатура Defender UltraMate SM-535 RU Black USB
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКлавиатура Dialog KGK-11U Black
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКлавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 WH/BL (45078)
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКлавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108)
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКлавиатура Гарнизон GK-W150
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитКлавиатура Genius KB-117,RU,USB,Black,1,8 м
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитКлавиатура Acer OKW400 (ZL.KBDEE.01B) белый
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитКлавиатура Acer OKW400 (ZL.KBDEE.01C) черный
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Defender GLION C-123 (45123)
Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987, интерфейс USB, для настольного компьютера, классическая конструкция, клавиш: 104
Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура и мышь Defender Auckland C-987 45987