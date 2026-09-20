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Электрогриль Kitfort КТ-3682 купить с доставкой в Москве
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Электрогриль Kitfort КТ-3682

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Электрогриль Kitfort КТ-3682 - фото 1
Электрогриль Kitfort КТ-3682 - фото 2
Электрогриль Kitfort КТ-3682 - фото 3
Электрогриль Kitfort КТ-3682 - фото 4
Электрогриль Kitfort КТ-3682 - фото 5
Электрогриль Kitfort КТ-3682 - фото 6
Электрогриль Kitfort КТ-3682 - фото 7
Электрогриль Kitfort КТ-3682 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2000
Регулировка температуры
ручная
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
да
  • Электрогриль Kitfort КТ-3682 - фото 1
  • Электрогриль Kitfort КТ-3682 - фото 2
  • Электрогриль Kitfort КТ-3682 - фото 3
  • Электрогриль Kitfort КТ-3682 - фото 4
  • Электрогриль Kitfort КТ-3682 - фото 5
  • Электрогриль Kitfort КТ-3682 - фото 6
  • Электрогриль Kitfort КТ-3682 - фото 7
  • Электрогриль Kitfort КТ-3682 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674703
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Гриль
Длина пластины, см
23
Дополнительный цвет
серебро
Материал рабочей поверхности
металл
Основной цвет
черный
Площадь рабочей поверхности, кв.см
667
Прочее
автоматическое отключение
Серия
Kitfort КТ-3682
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Управление
электронное
Ширина пластины, см
29
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2000
Регулировка температуры
ручная
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.8
Функции и особенности
положение барбекю
Индикаторы
ошибок, таймера, температуры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х38х18
Вес, кг.
4.3

Описание товара Электрогриль Kitfort КТ-3682

Электрогриль КТ-3682 предназначен для приготовления мяса, рыбы, овощей, сосисок, бутербродов, панини, сэндвичей, гренок, тостов и многих других блюд. Ребристая поверхность и высокая температура позволяют удалить излишки жира из продуктов. Устройство оснащено дисплеем со всей нужной информацией. Кнопки позволяют включать/выключать нагрев, регулировать температуру от 60 до 230°C и устанавливать таймер от 1 до 99 минут. Панели нагреваются до нужной температуры, после чего индикатор гаснет. Кнопка «180°» позволяет разложить гриль и использовать его в одностороннем режиме. Чтобы разложить гриль, нажмите на кнопку и, удерживая её, откройте крышку гриля на 180°. На панели нанесено антипригарное покрытие, что позволяет готовить с минимальным количеством масла. Такое покрытие также облегчает процесс чистки панелей. Панели этого гриля съемные. Специальный фиксатор сбоку гриля удерживает крышку в закрытом состоянии, а также позволяет удерживать крышку в приоткрытом положении. Такой режим приготовления полезен при готовке продуктов, которые могут потерять форму из-за давления верхней крышки. Весь лишний жир и сок из блюд попадет в съемный поддон. Просто выньте поддон и помойте его с моющим средством! Также у прибора установлены прорезиненные ножки, которые не дают прибору скользить по столу во время готовки. Электрогриль КТ-3682 позволяет приготовить аппетитные и сочные блюда с минимальными затратами времени и усилий. Он станет отличным помощником в приготовлении завтрака, обеда или ужина для всей семьи.

Отзывы о товаре Электрогриль Kitfort КТ-3682




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Гриль
Длина пластины, см
23
Дополнительный цвет
серебро
Материал рабочей поверхности
металл
Основной цвет
черный
Площадь рабочей поверхности, кв.см
667
Прочее
автоматическое отключение
Серия
Kitfort КТ-3682
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Управление
электронное
Развернуть
Ширина пластины, см
29
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2000
Регулировка температуры
ручная
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.8
Функции и особенности
положение барбекю
Индикаторы
ошибок, таймера, температуры
Страна производитель
Китай
Описание
Электрогриль КТ-3682 предназначен для приготовления мяса, рыбы, овощей, сосисок, бутербродов, панини, сэндвичей, гренок, тостов и многих других блюд. Ребристая поверхность и высокая температура позволяют удалить излишки жира из продуктов. Устройство оснащено дисплеем со всей нужной информацией. Кнопки позволяют включать/выключать нагрев, регулировать температуру от 60 до 230°C и устанавливать таймер от 1 до 99 минут. Панели нагреваются до нужной температуры, после чего индикатор гаснет. Кнопка «180°» позволяет разложить гриль и использовать его в одностороннем режиме. Чтобы разложить гриль, нажмите на кнопку и, удерживая её, откройте крышку гриля на 180°. На панели нанесено антипригарное покрытие, что позволяет готовить с минимальным количеством масла. Такое покрытие также облегчает процесс чистки панелей. Панели этого гриля съемные. Специальный фиксатор сбоку гриля удерживает крышку в закрытом состоянии, а также позволяет удерживать крышку в приоткрытом положении. Такой режим приготовления полезен при готовке продуктов, которые могут потерять форму из-за давления верхней крышки. Весь лишний жир и сок из блюд попадет в съемный поддон. Просто выньте поддон и помойте его с моющим средством! Также у прибора установлены прорезиненные ножки, которые не дают прибору скользить по столу во время готовки. Электрогриль КТ-3682 позволяет приготовить аппетитные и сочные блюда с минимальными затратами времени и усилий. Он станет отличным помощником в приготовлении завтрака, обеда или ужина для всей семьи.
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Отзывы


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