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Электрогриль Polaris PGP 1902 серебристый купить с доставкой в Москве
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Электрогриль Polaris PGP 1902 серебристый

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Электрогриль Polaris PGP 1902 серебристый - фото 1
Электрогриль Polaris PGP 1902 серебристый - фото 2
Электрогриль Polaris PGP 1902 серебристый - фото 3
Электрогриль Polaris PGP 1902 серебристый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гриль
Материал корпуса
сталь
Мощность, Вт
2000
  • Электрогриль Polaris PGP 1902 серебристый - фото 1
  • Электрогриль Polaris PGP 1902 серебристый - фото 2
  • Электрогриль Polaris PGP 1902 серебристый - фото 3
  • Электрогриль Polaris PGP 1902 серебристый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 482650
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Гриль
Дополнительный цвет
черный
Материал рабочей поверхности
металл
Основной цвет
серый
Прочее
съемные пластины, подстройка по высоте продукта
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Управление
механическое
Материал корпуса
сталь
Мощность, Вт
2000
Антипригарное покрытие
да
Поддон для жира и сока
да
Функции и особенности
возможность использования верхней панели как самостоятельной
Индикаторы
работы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х39х23
Вес, кг.
5.65

Описание товара Электрогриль Polaris PGP 1902 серебристый

3 в 1: Гриль, Печь, Барбекю. 2 съемные панели с антипригарным покрытием BIOTORE. Плавная регулировка температуры. Возможность использования в открытом положении. Рабочие поверхности раскрываются на 180. Рифленые панели способствуют равномерной прожарке. Кнопка высвобождения панелей для удобства использования. Рабочие поверхности имеют каналы для стекания жира в поддон. Лопатка для очистки панелей в комплекте. Регулировка высоты верхней панели. 2 индикатора работы.

Отзывы о товаре Электрогриль Polaris PGP 1902 серебристый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Гриль
Дополнительный цвет
черный
Материал рабочей поверхности
металл
Основной цвет
серый
Прочее
съемные пластины, подстройка по высоте продукта
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Управление
механическое
Материал корпуса
сталь
Мощность, Вт
2000
Антипригарное покрытие
да
Развернуть
Поддон для жира и сока
да
Функции и особенности
возможность использования верхней панели как самостоятельной
Индикаторы
работы
Страна производитель
Китай
Описание
3 в 1: Гриль, Печь, Барбекю. 2 съемные панели с антипригарным покрытием BIOTORE. Плавная регулировка температуры. Возможность использования в открытом положении. Рабочие поверхности раскрываются на 180. Рифленые панели способствуют равномерной прожарке. Кнопка высвобождения панелей для удобства использования. Рабочие поверхности имеют каналы для стекания жира в поддон. Лопатка для очистки панелей в комплекте. Регулировка высоты верхней панели. 2 индикатора работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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