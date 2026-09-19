Электрогриль Polaris PGP 1902 серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гриль
Материал корпуса
сталь
Мощность, Вт
2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 482650
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гриль
Дополнительный цвет
черный
Материал рабочей поверхности
металл
Основной цвет
серый
Прочее
съемные пластины, подстройка по высоте продукта
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Управление
механическое
Материал корпуса
сталь
Мощность, Вт
2000
Антипригарное покрытие
да
Поддон для жира и сока
да
Функции и особенности
возможность использования верхней панели как самостоятельной
Индикаторы
работы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х39х23
Вес, кг.
5.65
Описание товара Электрогриль Polaris PGP 1902 серебристый
3 в 1: Гриль, Печь, Барбекю. 2 съемные панели с антипригарным покрытием BIOTORE. Плавная регулировка температуры. Возможность использования в открытом положении. Рабочие поверхности раскрываются на 180. Рифленые панели способствуют равномерной прожарке. Кнопка высвобождения панелей для удобства использования. Рабочие поверхности имеют каналы для стекания жира в поддон. Лопатка для очистки панелей в комплекте. Регулировка высоты верхней панели. 2 индикатора работы.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Гриль
Дополнительный цвет
черный
Материал рабочей поверхности
металл
Основной цвет
серый
Прочее
съемные пластины, подстройка по высоте продукта
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Управление
механическое
Материал корпуса
сталь
Мощность, Вт
2000
Антипригарное покрытие
да
Развернуть
Поддон для жира и сока
да
Функции и особенности
возможность использования верхней панели как самостоятельной
Индикаторы
работы
Страна производитель
Китай
3 в 1: Гриль, Печь, Барбекю. 2 съемные панели с антипригарным покрытием BIOTORE. Плавная регулировка температуры. Возможность использования в открытом положении. Рабочие поверхности раскрываются на 180. Рифленые панели способствуют равномерной прожарке. Кнопка высвобождения панелей для удобства использования. Рабочие поверхности имеют каналы для стекания жира в поддон. Лопатка для очистки панелей в комплекте. Регулировка высоты верхней панели. 2 индикатора работы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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