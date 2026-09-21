Электргриль Korting KGP 0406

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Характеристики
Тип товара
Грили
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692197
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Гриль KGP 04067, выполненный в черном цвете с элементами из нержавеющей стали, обладает электронно-механическим управлением и LED-дисплеем. Этот стильный прибор способен успешно дополнить любой кухонный интерьер. Он сочетает в себе функции гриля, тостера, барбекю и печи. Рабочие панели раскрываются на 180 градусов, а раздельная регулировка температуры верхней и нижней панелей варьируется от 90°C до 230°C. Точная регулировка температуры с шагом в 5°C обеспечивает высокую степень контроля над процессом приготовления, что позволяет добиваться идеальных результатов в каждом блюде. Кроме того, предусмотрена установка таймера на время от 1 минуты до 4 часов. Съемные панели из литого алюминия с антипригарным покрытием EcoDeff легко очищаются и могут мыться в посудомоечной машине. Восхитительный внешний вид прибора дополняет декоративная арт-панель, выполненная из стали и рифлёного бакелита, что делает его настоящим произведением искусства.
Гриль KGP 04067, выполненный в черном цвете с элементами из нержавеющей стали, обладает электронно-механическим управлением и LED-дисплеем. Этот стильный прибор способен успешно дополнить любой кухонный интерьер. Он сочетает в себе функции гриля, тостера, барбекю и печи. Рабочие панели раскрываются на 180 градусов, а раздельная регулировка температуры верхней и нижней панелей варьируется от 90°C до 230°C. Точная регулировка температуры с шагом в 5°C обеспечивает высокую степень контроля над процессом приготовления, что позволяет добиваться идеальных результатов в каждом блюде. Кроме того, предусмотрена установка таймера на время от 1 минуты до 4 часов. Съемные панели из литого алюминия с антипригарным покрытием EcoDeff легко очищаются и могут мыться в посудомоечной машине. Восхитительный внешний вид прибора дополняет декоративная арт-панель, выполненная из стали и рифлёного бакелита, что делает его настоящим произведением искусства.
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