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Электрогриль KGPA 0402 TW купить с доставкой в Москве
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Электрогриль KGPA 0402 TW

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Электрогриль KGPA 0402 TW - фото 1
Электрогриль KGPA 0402 TW - фото 2
Электрогриль KGPA 0402 TW - фото 3
Электрогриль KGPA 0402 TW - фото 4
Электрогриль KGPA 0402 TW - фото 5
Электрогриль KGPA 0402 TW - фото 6
Электрогриль KGPA 0402 TW - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Грили
  • Электрогриль KGPA 0402 TW - фото 1
  • Электрогриль KGPA 0402 TW - фото 2
  • Электрогриль KGPA 0402 TW - фото 3
  • Электрогриль KGPA 0402 TW - фото 4
  • Электрогриль KGPA 0402 TW - фото 5
  • Электрогриль KGPA 0402 TW - фото 6
  • Электрогриль KGPA 0402 TW - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691876
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Грили
Размеры в упаковке, см
43х39х30
Вес, кг.
8.7

Описание товара Электрогриль KGPA 0402 TW

Гриль KGPA 0402 TW – универсальный прибор 5 в 1, совмещающий функции гриля, барбекю, сковороды, печи и вафельницы. Оснащенный раздельным управлением верхней и нижней панелей, он может быть раскрыт на 180 градусов для оптимальной готовки. Модель предлагает 8 автопрограмм, включая стейк, курицу, вафли, гамбургер, рыбу, бекон, овощи и свинину. Программа «Стейк» дает возможность выбирать из 4 степеней прожарки: Med Rare, Med, Med Well, Well Done. Термощуп обеспечивает контроль температуры внутри продукта, рабочая температура варьируется от 80°C до 230°C. Гриль имеет сенсорное управление и оснащен LED-дисплеем, что делает эксплуатацию удобной и интуитивно понятной. Важным дополнением является таймер, который помогает контролировать время приготовления. Панели легко очищаются, их можно мыть в посудомоечной машине. В комплекте идет книга рецептов, предлагающая разнообразные идеи для приготовления блюд.

Отзывы о товаре Электрогриль KGPA 0402 TW




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Грили
Описание
Гриль KGPA 0402 TW – универсальный прибор 5 в 1, совмещающий функции гриля, барбекю, сковороды, печи и вафельницы. Оснащенный раздельным управлением верхней и нижней панелей, он может быть раскрыт на 180 градусов для оптимальной готовки. Модель предлагает 8 автопрограмм, включая стейк, курицу, вафли, гамбургер, рыбу, бекон, овощи и свинину. Программа «Стейк» дает возможность выбирать из 4 степеней прожарки: Med Rare, Med, Med Well, Well Done. Термощуп обеспечивает контроль температуры внутри продукта, рабочая температура варьируется от 80°C до 230°C. Гриль имеет сенсорное управление и оснащен LED-дисплеем, что делает эксплуатацию удобной и интуитивно понятной. Важным дополнением является таймер, который помогает контролировать время приготовления. Панели легко очищаются, их можно мыть в посудомоечной машине. В комплекте идет книга рецептов, предлагающая разнообразные идеи для приготовления блюд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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