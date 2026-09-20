Описание товара Ноутбук Gigabyte AORUS 15 (BKF-H3KZ754SD)

Вражаюча чіткість і плавні візуальні ефекти, що вражають Насолоджуйтесь чіткою і точною ігровою графікою на екрані з високою роздільною здатністю і високою частотою оновлення екрана AORUS 15, який ідеально поєднує в собі зображення QHD 165 Гц і плавність. Вбудована широка колірна гама забезпечує яскраве зображення та ефект занурення, даючи змогу оцінити красиву графіку під час гри. Екран ігрового ноутбука AORUS отримав сертифікат T?V Rheinland на низький рівень синього світла, визнаний у всьому світі сертифікаційний орган. Зменшене синє світло забезпечує здоровий і комфортний перегляд. Він також отримав сертифікат відсутності мерехтіння, що знижує стомлюваність і сухість очей через мерехтіння. Ноутбуки GeForce RTX 40 Series Графічні процесори NVIDIA GeForce RTX серії 40 для ноутбуків забезпечують роботу найшвидших у світі ноутбуків для геймерів і творчих людей. Створені на основі надефективної архітектури NVIDIA Ada Lovelace, вони забезпечують якісний стрибок у продуктивності завдяки технології DLSS 3 на базі штучного інтелекту та дають змогу створювати реалістичні віртуальні світи з повним трасуванням променів. Крім того, набір технологій Max-Q оптимізує продуктивність системи, потужність, час роботи від батареї та акустику для досягнення максимальної ефективності. Точні командні тригери Насолоджуйтесь тактильним відгуком кожної команди, яку ви вводите, з ходом клавіш до 1.7 мм. Кожне натискання клавіші точно сприймається з використанням повної технології захисту від ореолів, що дає змогу вам насолоджуватися напруженням битви.