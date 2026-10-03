Top.Mail.Ru
Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 1
Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 2
Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 3
Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 4
Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 5
Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 6
Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 7
Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 8
Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 9
Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 10
Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 11
Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 12
Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 13
Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 14
Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI VenturePro 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 1
  • Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 2
  • Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 3
  • Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 4
  • Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 5
  • Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 6
  • Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 7
  • Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 8
  • Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 9
  • Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 10
  • Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 11
  • Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 12
  • Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 13
  • Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 14
  • Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
112 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748696
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI VenturePro 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
55.2
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х35х9
Вес, кг.
4.31

Описание товара Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg

**Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете мощный ноутбук для игр и работы? MSI VenturePro 17 AI A2HVEG — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и качественный дисплей. **Почему стоит выбрать MSI VenturePro 17 AI A2HVEG?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 5 225H с 14 ядрами и частотой до 4,9 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц позволяют комфортно работать в режиме многозадачности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Качественная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 отлично подойдёт для игр и работы с графикой. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц порадует вас насыщенными цветами и плавным изображением. * **Матовая поверхность экрана** уменьшает блики и отражения, что делает работу за ноутбуком комфортной даже при ярком освещении. **Дополнительные преимущества:** * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного проводного подключения к сети; * цифровой блок клавиатуры для удобства работы с числами; * стильный тёмно-серый корпус из пластика. Вес ноутбука — всего 2,4 кг, поэтому его удобно брать с собой в поездки и на работу. Не упустите шанс приобрести мощный и стильный ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG по выгодной цене!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI VenturePro 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
55.2
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете мощный ноутбук для игр и работы? MSI VenturePro 17 AI A2HVEG — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и качественный дисплей. **Почему стоит выбрать MSI VenturePro 17 AI A2HVEG?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 5 225H с 14 ядрами и частотой до 4,9 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц позволяют комфортно работать в режиме многозадачности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Качественная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 отлично подойдёт для игр и работы с графикой. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц порадует вас насыщенными цветами и плавным изображением. * **Матовая поверхность экрана** уменьшает блики и отражения, что делает работу за ноутбуком комфортной даже при ярком освещении. **Дополнительные преимущества:** * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного проводного подключения к сети; * цифровой блок клавиатуры для удобства работы с числами; * стильный тёмно-серый корпус из пластика. Вес ноутбука — всего 2,4 кг, поэтому его удобно брать с собой в поездки и на работу. Не упустите шанс приобрести мощный и стильный ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG по выгодной цене!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...