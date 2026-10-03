Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg
**Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете мощный ноутбук для игр и работы? MSI VenturePro 17 AI A2HVEG — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и качественный дисплей. **Почему стоит выбрать MSI VenturePro 17 AI A2HVEG?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 5 225H с 14 ядрами и частотой до 4,9 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц позволяют комфортно работать в режиме многозадачности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Качественная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 отлично подойдёт для игр и работы с графикой. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц порадует вас насыщенными цветами и плавным изображением. * **Матовая поверхность экрана** уменьшает блики и отражения, что делает работу за ноутбуком комфортной даже при ярком освещении. **Дополнительные преимущества:** * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного проводного подключения к сети; * цифровой блок клавиатуры для удобства работы с числами; * стильный тёмно-серый корпус из пластика. Вес ноутбука — всего 2,4 кг, поэтому его удобно брать с собой в поездки и на работу. Не упустите шанс приобрести мощный и стильный ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG по выгодной цене!
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI VenturePro 17 AI A2HVEG-029XRU Intel Core Ultra 5 225H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/RJ-45/Solid Gray/2.4kg